Recrutement : Les banques plus dynamiques en 2023

Le recrutement semble repartir de plus belle. ReKrute, le spécialiste du e-recrutement au Maroc, a livré les dernières tendances du marché de l’emploi durant l’année écoulée via son baromètre annuel. Le rapport indique une reprise des annonces, après la baisse de 4% constatée en 2022. Le marché de l’emploi a rebondi en 2023, surtout au premier semestre avec une augmentation significative de 14% des postes ouverts. Ce regain intervient après les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, signifiant un retour à la stabilité et à la confiance des entreprises, bien que la seconde moitié de l’année ait montré un déclin des recrutements jusqu’à novembre.

En 2023, le secteur Banque/Finance a surpassé les call centers/web centers pour devenir le principal secteur recruteur, enregistrant une croissance notable de 8 points, représentant ainsi 20% de la demande totale d’emploi. La banque, qui était stable en 2021 et faisait partie des trois secteurs les plus attractifs en 2022, a triplé son pourcentage d’offres d’emploi, passant de 4% en 2021 à 12% en 2022.

La distribution a également fait une percée remarquable en occupant la deuxième position avec 19% des postes ouverts, tandis que l’informatique et le tourisme/voyage/loisirs conservent une présence significative dans le top 10.

Les informaticiens toujours plébiscités

Parmi les métiers demandés l’année dernière, l’informatique et l’électronique viennent en tête du classement, représentant 24% des demandes en termes d’emploi. Cette forte demande souligne l’importance grandissante des profils techniques dans un monde de plus en plus axé sur la technologie. Les métiers du call center ont également occupé une place significative, captant 15% des annonces d’emploi. En parallèle, l’enseignement a représenté 6% des demandes, soulignant ainsi le besoin constant de professionnels de l’éducation pour former et guider les générations futures. Le secteur commercial, incluant la vente et l’exportation, a totalisé 5% des offres d’emploi.

Les métiers de la banque, les ressources humaines et la gestion de projet, les études et la recherche et développement ont partagé une proportion similaire, chacun représentant 5% des annonces, soulignant ainsi la diversité des besoins en termes de compétences spécialisées.

Les profils Bac à Bac+2 ont vu leur demande augmenter, passant de 19 à 24% en 2023, témoignant d’un besoin croissant de compétences opérationnelles. Les profils ayant moins d’un an d’expérience ont également suscité un intérêt croissant, passant de 6 à 10% en 2023, reflétant ainsi une ouverture aux jeunes diplômés.

Dans le domaine de l’IT, bien que demeurant en tête des fonctions les plus demandées, une diminution est observée, passant de 17 à 11%. Les profils RH/formation gagnent en intérêt, occupant la deuxième place. Une tendance vers des niveaux d’études inférieurs est notée avec une hausse marquée pour les niveaux Bac+2 et Bac+3/4.

Dans le secteur bancaire, une croissance de 8 points est relevée en 2023 par rapport à l’année précédente, représentant 20% des postes ouverts. Une demande croissante pour des compétences en vente, développement commercial et IT est constatée, ainsi qu’une préférence pour des profils Bac+5 et une expérience de 3 à 5 ans, en plus d’une ouverture à des profils débutants.