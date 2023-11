BCP : les bénéfices consolidés en hausse de 40% à fin septembre

Le produit net bancaire (PNB) du groupe BCP (Banque Centrale Populaire) s’est établi à 17,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023.

Ce PNB reflète, d’une part, une amélioration de la marge d’intérêt et de la marge sur commissions qui évoluent respectivement de 6,7% et 5,2% et d’autre part, la poursuite du redressement du résultat des activités de marché, indique un communiqué du groupe, dont le Conseil d’administration s’est réuni mercredi sous la présidence de Mohamed Karim Mounir pour examiner l’évolution de l’activité et arrêter les comptes au 30 septembre 2023.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le contexte économique marocain a évolué vers une phase de reprise, caractérisée par une décélération des pressions inflationnistes mondiales et une amélioration de la croissance économique nationale, portée notamment par le rebond de la valeur ajoutée agricole, fait savoir la même source. Dans ce contexte, l’encours des crédits bruts consolidés de la BCP a reculé de 1,4% à 303,4 MMDH, tandis que les dépôts consolidés se sont stabilisés à 367,5 MMDH.

Poursuivant sa politique de provisionnement prudente, et dans le cadre de la couverture du risque souverain de certains pays de présence face à la dégradation de leur environnement économique et politique, le coût du risque du groupe a progressé de 14,6% à 3,3 MMDH.

Les charges générales d’exploitation, pour leur part, ont augmenté de 7,1% à 8,2 MMDH, intégrant la contribution du groupe au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre. Le résultat net consolidé du groupe ressort ainsi, à 4,2 MMDH. Il est en progression de 40%

Dans l’ensemble et grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses ressources, «la BCP confirme la solidité de ses fondamentaux dans un contexte incertain, marqué par un environnement de taux haussier et un niveau de risque en dégradation».