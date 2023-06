Banques : le GPBM et l’UMT concluent un accord, une augmentation de salaire prévue

Une bonne nouvelle pour le personnel des banques à la veille de l’Aïd. En effet, l’USIB (Union syndicale interbancaire, affiliée à l’UMT) et le Groupement des banques (GPBM) viennent d’entériner un accord relatif au cahier revendicatif du syndicat des banquiers.

Dans le détail, et comme nous l’avons signalé auparavant, il y aura une augmentation de salaires à hauteur de 500 dirhams bruts mensuel pour les collaborateurs titulaires au 30 juin courant et dont le salaire brut annuel est inférieur ou égal à 240.000 dirhams.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2023. Parmi les nouveaux acquis, on retiendra également la généralisation de la Retraite Complémentaire aux salarié(e)s âgé(e) de 40 ans et plus et ne bénéficiant pas du dispositif de retraite complémentaire conventionnel actuel.

Le taux de cotisation convenu estde 2 % réparti entre l’employeur (1%) et le salarié (1%), précise-t-on auprès du syndicat.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2023 pour les collaborateurs titulaires au 30 juin 2023.

Aussi, l’accord prévoit le Relèvement du plafond de la Carte TAMWIN de 500 DHS par palier (de 1.000 à 1.500, de 1.500 à 2.000 et 2.000 à 2.500)et ce, à compter du 1er juillet prochain.