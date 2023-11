Bank of Africa : Le RNPG atteint 2 MMDH à fin septembre

Le résultat net part du Groupe a augmenté de 15% à 2 MMDH au 30 septembre 2023, contre 1,8 MMDH à fin septembre 2022, tenant compte de l’impact exceptionnel du don lié au séisme, indique Bank of Africa dans un communiqué financier.

Le résultat net s’est stabilisé au même niveau que l’année dernière à 1,4 MMDH, intégrant l’impact du don lié au séisme, fait savoir le Groupe, notant que hors don, le résultat net ressort en hausse +8%, soit 1,5 MMDH.

Les crédits consolidés ont évolué de 2% à 214 MMDH, indique la même source, soulignant qu’en social, les crédits à la clientèle marquent une hausse de +4% à 133 MMDH.

Les dépôts de la clientèle du Groupe et au Maroc ont baissé de 5% à 233 MMDH et de 4% à 142 milliards de dirhams respectivement, avec toutefois une bonne tenue des ressources non rémunérées au Maroc qui augmentent de 3%.

Et de rappeler qu’une augmentation de capital de 626,3 millions de dirhams a été réalisée en octobre 2023, prime d’émission comprise, par incorporation de réserves à travers l’émission de 3.795.815 nouvelles actions attribuées gratuitement aux actionnaires.