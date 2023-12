Bank Al-Maghrib maintient inchangé son taux directeur

Le conseil de Bank Al-Maghrib a tenu ce mardi sa quatrième et dernière session de l’année 2023. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, la banque centrale souligne que le niveau actuel de 3% du taux directeur reste approprié et favorise le retour de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix. «Il a été décidé en conséquence de le maintenir inchangé tout en continuant de suivre de près l’évolution de la conjoncture économique et des pressions inflationnistes, tant au niveau national qu’international.»

En effet, l’analyse de l’évolution de la conjoncture internationale fait ressortir une nette atténuation des pressions inflationnistes sous l’effet des resserrements monétaires sans précédent et de la baisse des prix de l’énergie, mais également une décélération de la croissance économique qui continue de pâtir des tensions géopolitiques et de la montée des incertitudes.

Au niveau national, le bilan du séisme d’Al Haouz a été lourd sur le plan humain, mais ses répercussions sur l’activité économique devraient être faibles selon les différentes évaluations réalisées à ce sujet, y compris celle effectuée par Bank Al-Maghrib. En revanche, la concrétisation des nombreux chantiers d’envergure prévus ou en cours de mise en

œuvre laisse espérer une nouvelle dynamique de l’investissement et de l’activité économique à moyen et long terme.

S’agissant en particulier de l’inflation domestique, le Conseil a noté «un ralentissement sensible qui devrait se poursuivre à moyen terme». En effet, depuis le pic de 10,1% atteint en février dernier, l’inflation a décéléré progressivement pour revenir à 4,3% en octobre et terminerait l’année avec une moyenne de 6,1% contre 6,6% en 2022.

«Tenant compte de la dissipation prévue des pressions inflationnistes d’origine externe, des effets directs des mesures fiscales de la Loi de finances 2024 et du processus de décompensation graduelle prévu par la programmation budgétaire triennale 2024-2026, et sous l’hypothèse d’une quasi-stabilité des prix des produits alimentaires à prix volatils, l’inflation devrait enregistrer une nette baisse pour se situer autour de 2,4% en 2024 et en 2025. Sa composante sous-jacente connaitrait une évolution similaire, passant de 6,6% en 2022 à 5,6% en 2023 puis s’atténuerait à 2,4% en 2024 et à 2,3% en 2025», peut-on lire dans le communiqué.

Le Conseil a également relevé que les anticipations d’inflation à moyen terme telles qu’elles ressortent de l’enquête trimestrielle de BAM ont continué de diminuer au quatrième trimestre de 2023 et que la transmission cumulée de ses trois dernières décisions de relèvement du taux

directeur aux conditions monétaires et à l’économie réelle se poursuit.