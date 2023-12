BAM : Une nouvelle phase d’assouplissement monétaire prévue

Les nouvelles projections économiques dévoilées par Bank Al-Maghrib émettent des signaux forts quant à son orientation future en 2024. En effet, Attijari Global Research (AGR) estime que compte tenu des reflux des tensions inflationnistes au Maroc et à l’international à compter de 2023, BAM devrait se focaliser désormais sur les nouveaux défis économiques du Royaume. Il s’agit du soutien de l’investissement et de la croissance à l’image de la réhabilitation de la région du Sud suite au séisme et de la co-organisation de la Coupe du monde en 2030.

L’inflation devrait converger vers l’objectif de stabilité à 2% dès 2024, contre 6,1% en moyenne en 2023 et 6,6% en 2022. Dans ces conditions, le scénario central d’AGR prévoit une phase d’assouplissement monétaire en 2024, à l’instar des grandes banques centrales à l’international et tenant compte des nouveaux enjeux du pays.

Concernant les perspectives de croissance pour l’année prochaine, et en dépit de l’impact négatif attendu des effets du séisme du 8 septembre dernier, l’activité économique devrait connaître une évolution de 3,2%, soit un niveau similaire aux prévisions initiales. Cela s’explique par les retombées positives du plan d’investissement ambitieux de l’État prévu durant le prochain quinquennat.