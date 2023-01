BAM a acheté pour 15 milliards de DH des bons du Trésor sur le marché secondaire

Annoncé en décembre dernier par le wali de Bank Al-Maghrib, le programme de rachat de titres de la Banque centrale sur le marché secondaire des bons du Trésor a démarré lundi 9 janvier.

«Bank Al-Maghrib a organisé, lundi 9 janvier 2023, un appel d’offres relatif à une opération structurelle d’achat de bons du Trésor sur le marché secondaire auprès des banques contreparties aux opérations de politique monétaire, conformément à la décision de Monsieur le wali No 80-W-20 et à la lettre circulaire No LC-BKAM-2020-8 relatives aux instruments de politique monétaire», souligne un communiqué de BAM.

Cette opération a enregistré une demande globale de près de 15 milliards de dirhams, totalement satisfaite par Bank Al-Maghrib. La maturité moyenne des bons du Trésor achetés par Bank Al-Maghrib s’est établie à 6,5 mois et le taux de rendement moyen s’est élevé à 3,34%.

Le prochain appel d’offres sera organisé le lundi 16 janvier 2023, fait savoir la même source.

C’est la première fois de son histoire que BAM intervient sur le marché des bons du Trésor. L’objectif de cette opération inédite est de «réguler ce marché» et d’offrir de la liquidité aux investisseurs.