Akdital, une valeur «très attractive» à acheter, selon CFG Bank

CFG Bank est résolument à l’achat sur le titre Akdital. C’est ce qui ressort d’une note consacrée au leader «incontesté» du secteur de la santé privée au Maroc et dans la zone MENA». D’après les calculs des analystes de la banque, le cours cible moyen obtenu via deux méthodes est de 534 DH/action. «Ainsi, compte tenu du cours actuel de 445 DH/action, soit un potentiel d’appréciation pouvant atteindre 20% à horizon 24 moins, nous recommandons à l’achat le titre Akdital et l’incluons dans notre sélection des ‘top picks’. Nous recommandons de continuer d’acheter le titre Akdital jusqu’à 485 DH/action», souligne la note.

Selon la banque d’affaires, l’attractivité du titre Akdital s’explique par plusieurs facteurs, dont «son positionnement de leader dans le secteur de la santé privée au Maroc, un secteur stratégique en pleine mutation avec des perspectives de croissance considérables».

Akdital évolue ainsi dans ses conditions de marché «favorables» marquées, d’une part, par la forte demande en soins de qualité qui fait face à une offre insuffisante (taux d’équipement très faible) et, d’autre part, par la réforme du système de couverture médicale avec une transition vers un système universel qui intègre également les bénéficiaires du RAMED, soit près de 11 millions d’individus. Ce qui devrait entrainer une croissance mécanique du taux de fréquentation des cliniques et des hôpitaux privés.

Un TCAM DE 37,3% d’ici entre 2022 et 2028

CFG Bank met aussi en exergue la stratégie de développement ambitieuse visant à étendre le réseau des cliniques Akdital à quasiment toutes les régions du Maroc à travers l’ouverture de 19 nouvelles cliniques entre 2023 et 2025, des cliniques offrant un panel de soins complet et équipées de plateaux techniques à la pointe de la technologie.

Ainsi, détaille la note, le RNPG devrait croitre selon un TCAM de 37,3% sur la période 2022-2028, une performance largement supérieure à la croissance escomptée de la masse bénéficiaire de l’ensemble des sociétés cotées à la bourse de Casablanca sur les années à venir.

L’externalisation de la composante foncière des cliniques à des sociétés foncières partenaires est un autre facteur qui plaide pour le titre Akdital. Cette externalisation a permis au groupe de santé privée de se concentrer sur son cœur de métier, d’augmenter sa capacité d’investissement et d’accélérer son rythme de développement.

Le système de gouvernance moderne d’Akdital, efficient et transparent construit autour d’une holding et des filiales, et l’ambition du groupe de doubler la taille de son réseau et quadrupler son RNPG dans un horizon de 3 ans, sont, de même, mis en avant par les analystes de CFG Bank.

Enfin, l’ambition du groupe d’aller à la conquête d’autres marchés a très fort potentiel de croissance dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, est également appréciée. «Une nouvelle brique de croissance que nous n’intégrons pas dans nos prévisions», précisent CFG Bank.