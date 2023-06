Younes Sekkouri fait la promotion du Maroc au «Davos d’été»

Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, a participé à la 14è rencontre annuelle des nouveaux champions qui s’est tenue du 25 au 28 juin à Tianjin avec la participation de plus de 1500 décideurs politiques et économiques.

L’objectif de l’événement, connu également sous le nom de «Davos d’été», a été de présenter les dernières innovations dans les domaines de développement notamment technologique mais aussi l’importance du leadership des entrepreneurs, le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la reconfiguration du marché de l’emploi et les nouveaux équilibres sociaux nécessaires à la paix sociale dans le monde.

Pour le Maroc, l’occasion a été également idoine pour présenter les chantiers de transformation initiés par le pays ainsi que le projet d’accélérateur d’emplois «Jobs Accelerator».

Dans une intervention télévisée, le ministre a mis en l’accent sur la nécessité de diversifier davantage les domaines de coopération entre le Maroc et la Chine, notamment dans la transition verte, en tant que domaine où les deux pays peuvent développer une coopération plus étroite en plus du renforcement des capacités technologiques.

Il a également rappelé que le Maroc est en train de mettre en œuvre le programme des 12 Cités des métiers et des compétences qui offriront des compétences numériques pour les jeunes, afin de renforcer leur employabilité.