Voici les détails de la 2ème Commission nationale des investissements présidée par Akhannouch

Sous la présidence du Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, la 2ème Commission Nationale des Investissements s’est tenue à Rabat. Instituée par la nouvelle Charte de l’Investissement, cette commission a examiné 17 projets de conventions et 2 avenants à des conventions. Au total, 19 projets, portés par des entreprises privées et répartis entre le dispositif de soutien principal et celui des projets à caractère stratégique, ont été approuvés, représentant un montant global de 31,5 milliards de Dirhams et permettant la création de 11 742 emplois directs et 9 280 emplois indirects.

Cette 2ème Commission Nationale des Investissements démontre les résultats exceptionnels suite à l’adoption de la nouvelle Charte de l’Investissement, en conformité. Elle confirme également la dynamique de croissance de l’investissement privé au Maroc.

Le secteur de la mobilité électrique domine les projets approuvés, avec un investissement de 22,5 milliards de Dirhams, soit près de 71% du montant total engagé. Il est suivi par le secteur des mines avec 13% des investissements projetés et le secteur automobile avec 10%.

En termes d’emplois, le secteur de la mobilité électrique est le principal pourvoyeur, prévoyant la création de 4 458 emplois directs, soit plus de 38% du total des emplois à créer. Les projets liés à l’aquaculture, à l’agroalimentaire et à l’automobile représentent respectivement 17%, 11% et 9% des emplois projetés.

En outre, la Commission Nationale des Investissements a examiné et attribué le caractère stratégique à 4 projets d’investissement, représentant un potentiel de 113,8 milliards de Dirhams. Ces projets devraient permettre la création de 15 720 emplois directs et 99 000 emplois indirects. Ils seront ensuite étudiés par le Comité technique des projets d’investissement stratégiques (CTPIS) avant d’obtenir leur approbation finale de la Commission nationale des investissements.

Ces projets stratégiques concernent l’écosystème du véhicule électrique, en particulier la batterie, et reflètent la vision du Royaume pour promouvoir les technologies vertes et innovantes.

Le Chef du gouvernement a souligné que cette 2ème Commission Nationale des Investissements intervient à un moment crucial où le Maroc connaît une dynamique importante en matière de développement des investissements, en accord avec les Hautes Orientations Royales, et poursuit la mise en œuvre de sa politique gouvernementale dans ce domaine. Cela témoigne de l’engagement du gouvernement à consacrer l’attractivité de l’économie nationale et à promouvoir l’investissement privé dans le pays.

