Vidéo. Huawei Maroc se mobilise pour un écosystème HealthTech au Maroc

En ligne avec ses efforts d’accompagnement du Royaume dans sa transition numérique, Huawei Maroc a partagé son expertise avérée dans le domaine de la HealthTech lors de la première édition de l’International e-Health Forum, organisé par le Centre d’Innovation en e-Santé de l’Université Mohammed V de Rabat, les 29 et 30 novembre 2023.

«Ce forum constitue un espace dynamique où les experts du domaine et les passionnés de l’innovation peuvent collaborer et échanger pour mettre en place des frameworks qui vont cadrer cette transformation digitale dans le domaine de la santé», a déclaré Youssef Ait Kaddour, Chief Cybersecurity Officer Huawei Maroc, tout en insistant sur la nécessité de disposer d’infrastructures et de solutions efficaces pour la protection et la sécurité des données.

De son côté, Chakib Achour, Chief Strategy Officer Huawei Maroc, a réitéré la volonté du géant chinois d’accompagner le mouvement de transformation digitale du Maroc, notamment dans la e-santé. «Notre objectif est d’accompagner le gouvernement marocain dans le chantier de la généralisation de la couverture sociale. Notre expertise interviendra par exemple dans le cadre du partage des données des patients. Nous pouvons mettre en place du cloud et des datacenters pour le partage des dossiers des patients entre les différentes institutions, en plus de la mise à disposition d’une connectivité solide pour avoir un cloud robuste et efficace», souligne Chakib Achour.

Il s’agit également pour Huawei Maroc de soutenir le Maroc dans le développement de la télémédecine, particulièrement dans les zones reculées. Outre l’apport en infrastructures de connectivité robustes, Huawei pourrait partager ses solutions innovantes de téléconsultation et de diagnostic à distance.

«Nous sommes à la recherche de partenaires marocains pour pouvoir développer un écosystème de e-santé. Il s’agit pour nous de développer ensemble des applications d’usage qui sont spécifiques au cas marocain et à l’Afrique de manière générale», lance Chakib Achour.