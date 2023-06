Vidéo. 10 milliards de dirhams mobilisés pour lutter contre l’impact de la sécheresse

Cette initiative, en réponse aux Hautes Directives Royales, mobilisera 10 milliards de dirhams pour soutenir la protection du capital animal et végétal, renforcer les filières de production et améliorer les capacités de financement du Crédit Agricole.

La convention, signée par plusieurs acteurs du secteur agricole, comprend des mesures telles que la subvention des aliments pour le bétail, des semences et des engrais, afin de réduire les coûts de production et stabiliser les prix des produits agricoles impactés.

Un montant de 5 milliards de Dh sera alloué à la protection du capital animal, à travers la subvention de l’orge et des aliments importés destinés au bétail et à la volaille. 4 milliards de Dh seront alloués à la protection du capital végétal et au soutien des filières, à travers la subvention des prix de certains intrants. Enfin, une enveloppe de 1 milliard de Dh sera affectée au renforcement des capacités financières de la banque Crédit Agricole en vue de soutenir les agriculteurs.

Aziz Akhannouch a précisé que parallèlement à ces mesures conjoncturelles, le gouvernement s’activera sur le moyen terme à rétablir progressivement les équilibres des différentes filières et à restaurer la dynamique de tous les secteurs productifs affectés par la crise, tout en poursuivant les investissements structurants visant à renforcer la résilience de l’agriculture nationale

En 2022, un programme similaire avait déjà été mis en place avec un coût total de 10 milliards de dirhams pour lutter contre le déficit pluviométrique.