La souveraineté numérique et celle des données sensibles figurent parmi les principaux chantiers et enjeux de la stratégie nationale de transformation digitale 2030, en cours de préparation. On ne peut parler de transformation numérique et de Digital Nation que si le Maroc réussit à poser les jalons d’une véritable souveraineté numérique où l’infrastructure et le…