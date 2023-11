Une filiale de l’OCP réalise sa plus grosse opération de consignation à Jorf Lasfar

En sa qualité d’agent consignataire désigné, la Compagnie marocaine de transport et d’affrètements maritimes (COMATAM), filiale de l’OCP, a procédé, le 24 octobre dernier, à la gestion des opérations d’accostage et de chargement du Patricia Oldendroff, un navire vraquier de catégorie baby cape doté d’une capacité de 100 000 tonnes long de 255 mètres et large de 46 mètres.

Selon nos sources, il s’agit pour la COMATAM du plus grand volume d’engrais chargé à ce jour sur un navire vraquier. Le record précédent s’établissait à un chargement de 75.000 tonnes depuis le Brésil.

Les opérations de consignation menées par les équipes de COMATAM SA au port de Jorf Lasfar ont été effectuées avec une stricte conformité aux procédures en vigueur et aux normes internationales de sécurité et de qualité, assure notre source, qui précise qu’à la fin de ces opérations de chargement, qui se sont conclues avec succès, le Patricia Oldendroff a quitté le port de Jorf Lasfar le mercredi 1er novembre en direction de l’Inde.