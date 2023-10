Transport maritime : Lancement d’une nouvelle ligne Turquie-Espagne-Maroc

Cosco Shipping Lines, société chinoise de transport et d’expédition de conteneurs, a annoncé le lancement officiel, lundi 2 octobre à Casablanca, d’une nouvelle liaison maritime entre la Turquie, l’Espagne et le Maroc (service TSM).

Ce nouveau service se distingue par la connexion rapide, de seulement trois jours, entre Barcelone et Le Pirée, ainsi que par la large couverture des destinations depuis ce port grec, vers l’Europe continentale et le Moyen et Extrême-Orient.

Le service TSM propose également des liaisons express avec Casablanca, depuis le port de Valence, avec un transit time d’une journée.

Micheal Duhamel, DG de Cosco Chipping Lines, a noté, dans une déclaration à la Vie éco, que le choix du Maroc est motivé par sa position stratégique et les divers avantages qu’il offre aux investisseurs chinois.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’excellence des relations entre le Maroc et la Chine. «La visite du Roi Mohammed VI en Chine en 2016 a balisé le chemin pour davantage d’investissements chinois au Maroc». Duhamel a cité, dans ce contexte, la Cité Mohammed VI Tanger Tech qui dispose de la plus grande zone industrielle au Maroc et en Afrique.

Le responsable a assuré que ce nouveau service contribuera au développement de l’industrie maritime au Royaume. «Notre objectif est d’abord d’installer ce service à Casablanca. Dans un avenir très proche, on va pouvoir ouvrir de nouvelles lignes», a-t-il souligné.