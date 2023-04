Transformation digitale : Le Maroc sur le chemin de la healthtech

Au Maroc comme ailleurs, la santé numérique fait de plus en plus d’émules chez des jeunes innovants qui placent la digitalisation du secteur et le bien-être des citoyens au centre de leur réflexion entrepreneuriale.

Un peu partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait bouger les lignes des systèmes de santé et a accru le besoin de développer de nouvelles technologies de l’information et de la communication en santé. Le secteur connaît une digitalisation massive de ses activités, impactant positivement la croissance du marché mondial de la santé numérique, estimé en 2020 à 234,5 milliards de dollars, avec une prévision de 600 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 160% par rapport à 2019. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), quelque 40millions d’emplois nouveaux devraient être créés dans le secteur de la santé à travers le monde d’ici 2030.

Le secteur de la santé au Maroc est actuellement en pleine mutation, et la transformation numérique joue un rôle pivot dans son développement. À cet égard, le Royaume emprunte la voie de la numérisation de ses systèmes de santé, mettant en place un plan de digitalisation du secteur, en cours de réalisation. La healthtech attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs marocains qui proposent des solutions innovantes pour simplifier l’accès des citoyens aux services de la santé.

Lancée en 2011, Sobrus est une start-up 100% Cloud qui propose des solutions innovantes exclusivement destinées aux professionnels de la santé tels que les médecins, les pharmaciens, les laborantins et les grossistes-répartiteurs. «J’ai décidé de faire de ma passion pour l’entrepreneuriat et le numérique un quotidien évolutif et un changement révolutionnaire dans le domaine de la santé», s’enthousiasme Omar Sefiani, cofondateur de Sobrus. «Notre mission primordiale est de simplifier le parcours de santé du patient, tout en contribuant positivement à l’amélioration globale du secteur de la santé et en facilitant le quotidien des professionnels de santé», ajoute-t-il.

Vers de nouveaux services e-santé

En vue de promouvoir ses solutions à l’échelle nationale et internationale, Sobrus s’est impliquée dans divers programmes d’accélération pour les start-up, entre autres au prestigieux programme i3 de la Bill & Melinda Gates Foundation, où elle a été distinguée parmi les 30 start-up les plus prometteuses et impactantes du secteur de la santé en Afrique, et au programme Spark, organisé par Huawei, où elle a remporté le premier prix de 15.000 dollars. «Le Covid-19 a entraîné une accélération de l’adoption de pratiques numériques par les citoyens et a souligné la nécessité d’une interopérabilité entre les différents acteurs de l’écosystème de la santé», affirme Sefiani.

Aujourd’hui, Sobrus est en croissance accrue. Sa solution de gestion complète d’officine est utilisée par près d’une pharmacie sur deux au Maroc, soit environ 50% de part de marché. «Nous sommes présents dans 14 pays (Afrique et Europe francophone) et comptons plus de 55 collaborateurs passionnés, qui se donnent généreusement à fond pour offrir un service de qualité à 4.500 clients», énumère le fondateur de Sobrus. Et d’ajouter: «Nous continuons à recruter de nouveaux clients à un rythme régulier, avec une moyenne de 90 clients chaque mois, ce qui témoigne de notre solide dynamique de développement».

Par rapport à la sécurité des données personnelles, l’un des défis majeurs du secteur de la santé digitale, Sefiani affirme: «Nous effectuons régulièrement des audits de nos systèmes afin de garantir leur efficacité en matière de sécurité. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires auprès de la CNDP pour nous assurer que les données de nos clients sont rigoureusement protégées, cryptées et sécurisées».

Sefiani assure que le Covid-19 a en effet entraîné une accélération de l’adoption de pratiques digitales par les citoyens, à plus pouvoir s’en séparer, et le secteur de la santé au Maroc peut bénéficier considérablement de l’utilisation de la technologie numérique, ce qui peut améliorer l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des soins de santé. «Les avantages sont nombreux. En cas d’urgence, les données des patients peuvent être rapidement consultées sur les plateformes numériques, ce qui facilite la prise en charge des patients. En outre, les professionnels de la santé peuvent échanger des informations et collaborer plus facilement, ce qui améliore la qualité globale des soins pour les patients», souligne-t-il.

Digitalisation du parcours du patient

Sabrine Zahroubane est une jeune entrepreneuse, qui s’est inspirée de son expérience personnelle pour donner naissance à une nouvelle plateforme, Tahalil.ma. «Pendant deux ans, mon père était atteint d’une maladie, et durant cette période, il a dû stocker sous format papier énormément de dossiers médicaux, avec le calvaire de devoir retourner chez son laboratoire pour récupérer ses analyses puis retourner chez son médecin traitant pour lecture et interprétation… à défaut d’avoir une seule plateforme qui permet de tout digitaliser et tout centraliser», se remémore Sabrine, co-fondatrice de Tahalil.ma, la première application mobile de santé marocaine qui interconnecte patients, médecins et laboratoires d’analyses dans le but de faciliter l’échange entre eux et de digitaliser tous les dossiers médicaux des patients. «Aujourd’hui, le business model de notre plateforme consiste à vendre des abonnements annuels aux professionnels de la santé et c’est gratuit pour le patient», explique-t-elle.

À travers un ID Code confidentiel et conforme à la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel, le patient peut prendre un rendez-vous, recevoir ses analyses, ses ordonnances et ses comptes-rendus, avec la possibilité de garder un historique et un archivage digitalisé de tout son carnet de santé sur une seule et unique plateforme. «Bien qu’il y ait une volonté chez les professionnels de santé et chez les patients de digitaliser la santé, on remarque que les services e-santé peinent encore à trouver leur place dans notre quotidien», regrette la fondatrice de Tahalil.ma, ajoutant que «c’est une question de temps. Il faut fournir plus d’efforts pour réussir cette transition numérique».

Lancé fin avril 2022, le nouveau projet Tahalil.ma compte aujourd’hui plus de 5.000 utilisateurs patients et plus d’une cinquantaine de professionnels de santé partenaires, avec plus de 300 rendez-vous pris sur la plateforme et plus de 2.000 dossiers enregistrés sur l’application. Tahalil.ma figure parmi les start-up qui vont bénéficier du programme d’accélération Orange Fab pour l’année 2023 et qui vont participer à Viva Tech 2023, le plus grand salon tech d’Europe, un rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux start-up, qui se tiendra à Paris en juin prochain. «C’est une grande opportunité qui donnera certainement un coup d’accélérateur à notre projet et nous apportera une visibilité à l’échelle internationale».