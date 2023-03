Tout savoir sur la récente découverte de cuivre à Marrakech

Aterian Plc, la société d’exploration et de développement critique et stratégique axée sur les métaux, a annoncé des résultats, notamment 4,43 % Cu et 3,11 % Cu provenant d’échantillons de veines bréchiques provenant de travaux géologiques réalisés sur le projet Jebilet Est de la Société. Le projet, qui couvre une superficie de 45,2 km2, est situé au nord de Marrakech dans la région de Marrakech-Safi au Maroc.

Le projet est l’un des 15 projets de cuivre, d’argent et de métaux de base détenus par Aterian qui couvrent une superficie totale de 762 km2 au Maroc.

Charles Bray, Président d’Aterian, a déclaré : « Ces résultats des travaux sur le projet Jebilet Est sont très encourageants et démontrent une fois de plus le fort potentiel de notre portefeuille de cibles axées sur le cuivre au Maroc. Nous croyons fermement que notre portefeuille d’actifs apportera de la valeur potentielle pour la Société, ses actionnaires et les autres parties prenantes. Nous continuerons d’aller de l’avant avec l’exploration de ce projet et des autres actifs de notre portefeuille, qui présentent tous un potentiel de croissance important. J’ai hâte d’informer les actionnaires des résultats de ces programmes en temps voulu.”

Simon Rollason, PDG d’Aterian, a déclaré : « L’identification de la présence d’un important réseau de veines cuprifères et de zones de brèches au sein du projet est un début très positif pour nos efforts d’exploration à Jebilet Est. Nous continuerons à cartographier et à échantillonnez le système de veines qui se trouve à proximité d’une mine de cuivre historique qui semble avoir des contrôles similaires à ce que nous voyons sur le terrain.Ce projet est très bien situé, à proximité des liaisons électriques et ferroviaires et à seulement 35 km de la ville de Marrakech .”

Le projet Jebilet comprend trois blocs de licence, couvrant une superficie de 45,3 km2, situés dans l’ouest du Maroc. Le projet se situe à environ 200 km au sud de la capitale Rabat, à 35 km au nord-est de Marrakech et à 15 km d’une voie ferrée vers le port de Casablanca. Le projet se situe à environ 15 km à l’est de la mine de cuivre historique de Bir N’Hass avec plusieurs autres gisements et occurrences connus de métaux de base et de cuivre identifiés dans le district (la minéralisation hébergée à Bir n Hass n’est pas nécessairement indicative de la minéralisation à Jebilet Est). L’accès au projet se fait par des routes asphaltées et un réseau de petites pistes. La Société détient un intérêt de 100 % dans le projet et cible un système filonien de quartz-carbonate qui contient une minéralisation de cuivre.

Le projet Jebilet repose sur des métamudstones paléozoïques et des quartzites à proximité d’un granite d’âge hercynien et de corps intrusifs mafiques. Un premier programme de reconnaissance, qui impliquait la vérification des cibles générées par télédétection et l’échantillonnage des affleurements prospectés, a été achevé. De multiples veines parallèles de quartz-carbonate avec une orientation générale ENE ont été observées sur les licences avec la plus grande zone de veines, jusqu’à 10 m de large, frappant de manière discontinue sur plus de 3 km.

Résultats de l’exploration de reconnaissance atérienne

Les travaux géologiques se sont concentrés sur la cartographie et l’échantillonnage d’un réseau de veines de quartz-carbonate traversant l’ensemble de la licence ouest avec une tendance ENE-WSW de largeurs variables (0,2 à 10 m de large) et traçable le long de la direction sur plus de 3 km. Sur le permis est, la cartographie a ciblé un système filonien affleurant dans la partie est du permis qui a révélé la présence de veines de quartz-carbonate à teneur variable en quartz, de veines de quartz et/ou de brèche. Ces structures présentent des tendances dominantes NE-SW à ENE-WSW. Aucun travail n’a été entrepris sur le permis nord. Les affleurements minéralisés sont généralement exposés de manière discontinue le long de la direction. La minéralisation observée à ce jour est constituée de malachite avec des sulfures visibles tels que la pyrite, la chalcocite, la chalcopyrite et rarement la bornite. Ces sulfures présentent généralement des taches d’hématite à la surface de la veine.

Un total de 81 échantillons (77 fragments de roche et 4 échantillons flottants*) ont été prélevés sur le projet. De ceux-ci, 46 échantillons (57 % de ce lot) ont rapporté plus de 0,3 % de Cu, et 13 (ou 16 % du lot) étaient supérieurs à 1 % de Cu.

L’échantillon maximal retourné a rapporté 4,43 % Cu à partir d’un échantillon flottant de matériau de veine de quartz-carbonate contenant de la malachite, du sulfure primaire et des oxydes de fer. Les autres résultats incluent :

3,11 % Cu provenant d’une veine de quartz bréchique de 1 m de largeur.

1,80 % Cu d’orientation NNO-SSE, veine de carbonate-quartz de 1,5 m de large.

1,79 % Cu d’une veine de quartz bréchique et volumineuse.

1,72 % Cu d’une tendance NNE

Points forts :