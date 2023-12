Tourisme : Une année riche en réalisations pour l’ONMT

Au Maroc, le secteur touristique surperforme avec un taux de croissance supérieur à la plupart des destinations concurrentes, au moment où le tourisme mondial retrouve à peine 90% de ses niveaux d’avant pandémie.

Ainsi, les arrivées touristiques ont atteint 13,25 millions à fin novembre, en progression de 36% par rapport à 2022 et de 11% comparaison faite avec l’année normative 2019. Ce qui a eu un impact favorable tant sur les nuitées dans les établissements classés que sur les recettes. Les premières ont augmenté de 38% et 11% sur ces deux années respectivement, à 23,7 millions. Les secondes ont affiché un rebond de 32% par rapport à 2019, pointant à 88,4 milliards de dirhams, confirmant ainsi la place stratégique du tourisme parmi les premiers pourvoyeurs de devises du pays.

Durant cette année 2023, un focus a été mis par l’ONMT sur le déploiement de la marque «Terre de Lumière», associé à la production de contenus originaux en partenariat avec des influenceurs des différents marchés, favorisant la proximité avec les clients finaux et la fidélisation de communautés sur les réseaux sociaux.

L’action commerciale de l’ONMT s’est également intensifiée en direction des acteurs de la distribution (TO et agents de voyage en ligne) permettant de sécuriser quelque 4,48 millions de clients, soit près du double sur une année. Dans le domaine de l’aérien, l’accroissement des capacités et des connexions avec les régions touristiques a favorisé l’évolution de la capacité contractuelle s’élevant à +15% pour 8,3 millions de sièges sécurisés.

L’ONMT poursuit enfin la modernisation de son organisation à travers l’optimisation de son capital humain et la montée en puissance de ses systèmes d’information.