Tourisme : Taghazout Bay mise sur le surf

Le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay fait son come-back dans la région de Souss-Massa. Après une première édition réussie en 2020, la compétition se tiendra cette année du 18 au 26 février à Taghazout Bay. Pour les organisateurs, les dates de l’événement sont idéales d’un point de vue météorologique pour Taghazout, puisque les houles longues d’hiver et les vents offshore offrent régulièrement des conditions épiques à la Pointe des Ancres. Un site mythique connu mondialement qui abrite la plus renommée des vagues du Royaume. C’est là qu’aura lieu cette épreuve considérée comme une étape des Qualifying Series 2022-2023 de la World Surf League.

Côté nouveauté, on retiendra l’ouverture d’une catégorie de moins de 16 ans, ainsi qu’une catégorie féminine. Cette compétition pourrait encourager les surfeuses marocaines à se frotter à l’élite mondiale. Elles sont encore aujourd’hui trop peu nombreuses à participer aux épreuves nationales comme internationales. Pour l’heure, la jeune surfeuse de Casablanca, Lilias Tebbai, fer de lance de la nouvelle vague marocaine sur le tour européen, donnera l’exemple.

Des spots et des champions de classe mondiale

A noter que la deuxième édition du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay est rendue possible grâce au soutien de Rip Curl, Taghazout Bay, la Région Souss-Massa et CIH Bank notamment. Pour la région d’Agadir, c’est l’occasion de rayonner à l’échelle internationale et de renforcer son positionnement en tant que destination de surf réputée pour ses spots de classe mondiale. Agadir et ses plages sont en effet aujourd’hui au sommet des destinations de surf les plus fréquentées. Les champions internationaux locaux, tels que Ramzi Boukhiam, Brahim Iddouch, Othmane Choufani renforcent aujourd’hui cette notoriété. Othmane Choufani était d’ailleurs dernièrement à Hawaï où il a participé à la traditionnelle compétition hawaïenne «Backdoor Shootout», aux côtés des grands mondiaux du surf. Évoluant dans la catégorie du surf extreme (XXL-Bigwave), il vient tout juste de surfer, il y a près de deux semaines, la plus grosse vague d’Hawaï, la célèbre Jaws (25m). De son côté, Ramzi Boukhiam a créé l’exploit récemment en se qualifiant pour l’élite du surf mondial. Dix ans après ses débuts dans les Qualifying Series, il a rejoint en ce mois de janvier le Top 32 sur la vague mythique de Pipeline à Hawaï pour sa première saison au plus haut niveau. Ces champions sont autant de porte-étendards pour la destination et le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay est indéniablement une belle promotion pour la station balnéaire et toute sa périphérie avec d’importantes retombées sur les taux d’occupation des hôtels de la localité.

Aujourd’hui, pour maintenir cette dynamique et la renforcer, il est toutefois important d’agir à plusieurs niveaux. Le surf étant avant tout un style de vie, il serait opportun de multiplier les produits d’hébergement adaptés aux surfeurs. Les professionnels du tourisme appellent également au renforcement de l’aérien et au désenclavement de cette partie du littoral. C’est le moment ou jamais de surfer sur la vague…