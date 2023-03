Tourisme : nouvelles pratiques de voyages

Le secteur du tourisme est en constante évolution. Des voyageurs, de nouvelles pratiques de voyage sont en train d’émerger. Les produits et concepts qui étaient appréciés dans le passé sont en train de passer de mode. C’est pourquoi il est important pour les destinations de s’adapter rapidement aux nouvelles tendances afin de rester attractives. Mais quelles sont ces tendances ? Selon les experts, elles sont multiples en raison des changements de comportement des consommateurs qui recherchent davantage de numérisation et de technologie, mais également de durabilité, d’écologie, d’aliments sains, de services personnalisés et de nouveaux moyens de transport.

Les touristes post-Covid souhaitent vivre la culture locale et en apprendre davantage sur les lieux qu’ils visitent. Les expériences locales sont donc devenues l’une des tendances les plus populaires dans le tourisme actuel. De plus, il y a une demande croissante pour les voyages écologiques, ce qui entraîne des changements et des mesures, tels que la disponibilité de véhicules électriques à louer dans les destinations visitées. La durabilité est également un enjeu important, avec une demande pour des vacances saines incluant une cuisine biologique pour une meilleure alimentation. Les touristes d’aujourd’hui sont également très attentifs aux normes de sécurité dans les lieux où ils séjournent et qu’ils visitent. Les entreprises qui opèrent dans les restaurants, les hôtels et les transports doivent maintenant communiquer sur ces normes, qui sont devenues une préoccupation majeure.

Personnalisation et voyage en solo

Les touristes d’aujourd’hui sont aussi à la recherche d’expériences qui répondent à leurs préférences personnelles, d’où l’intérêt d’adapter les démarches commerciales à cette nouvelle donne présente aujourd’hui à tous les stades de l’expérience client. Et plus une expérience répondra aux attentes du consommateur, plus il sera acquis et susceptible de revenir. Attentes individuelles et voyage en solo vont de pair. Il est en effet de plus en plus fréquent de voir des personnes voyager seules avec des besoins divers et spécifiques. Cette tendance devrait continuer à croître, même si les voyages restent une expérience souvent partagée en couple, en famille ou entre amis.

Réalité virtuelle, recherche vocale, paiements sans contact, intelligence artificielle, reconnaissance faciale et Internet des objets: la technologie comme le marketing jouent désormais un rôle majeur dans le développement et le succès d’une destination. Il est en effet absolument vital que les acteurs du tourisme suivent les tendances émergentes en la matière. Les outils, tels que la réalité virtuelle et les voyages métavers, qui permettent de tester son futur voyage sans se déplacer de chez soi, sont aujourd’hui indispensables pour mieux vendre une destination, et les acteurs du voyage doivent investir dans ce sens. De même, la réalité augmentée, qui conjugue des éléments virtuels et des expériences du monde réel, est désormais un outil en vogue pour commercialiser telle ou telle offre.