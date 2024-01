Tourisme : L’ONMT multiplie les partenariats à Madrid

En marge du Salon Fitur qui se déroule du 24 au 28 janvier 2024 à Madrid, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a noué deux partenariats record, le premier concerne le TO leader Avoris avec de fortes ambitions de croissance au départ de la péninsule ibérique.

Le groupe s’engage au déploiement massif de tout son portefeuille de marque en vue d’atteindre les 70.000 clients à l’horizon 2027, précise-t-on dans un communiqué. Le groupe projette également de lancer la destination Dakhla dès 2025 avec la mise en place d’un vol à travers sa compagnie Iberojet.

D’après la même source, le second partenariat a été ratifié avec le groupement de tour-opérateurs Travelance, formé de plusieurs opérateurs espagnols indépendants, dont principalement les tour-opérateurs Europa Mundo Vacaciones, Soltour et Luxotour. Objectif : créer une synergie pour impulser une dynamique et accompagner les agences de voyages indépendantes à booster leurs ventes. L’ONMT et le groupement Travelance se sont accordés à organiser la Méga Convention du groupe à Tanger courant 2024.

Grande nouveauté, l’ONMT s’est attaqué à la connectivité de la destination Maroc via les compagnies maritimes. C’est dans ce sens qu’Adel El Fakir, DG de l’ONMT, et Adolf Uter, président de Baleària, ont scellé un partenariat visant à accroître les flux des touristes espagnols vers le Maroc en s’appuyant sur l’expertise de Baleària dans le transport maritime des passagers.

Ce partenariat vise à mettre en place un plan de communication pluri-média ONMT-Baleària sur le marché espagnol visant à pousser à la hausse les ventes vers le Maroc et spécifiquement hors saison estivale et le développement de nouvelles routes maritimes au départ de Malaga et de Tarifa vers les ports de Tanger.

L’ONMT compte sur l’expertise de la force de vente de Baleària pour mettre en place les formations nécessaires sur le produit Maroc, et ce, pour augmenter la vente des séjours vers le Royaume via le réseau de vente de la compagnie maritime.

Sur le Portugal, l’ONMT a conclu des partenariats avec les deux plus grands tour-opérateurs lusophones Abreu & Newtour pour la mise en place de deux vols charter par semaine de Lisbonne vers Al Hoceima, deux vols par semaine de Lisbonne vers Agadir et trois vols par semaine de Lisbonne et Porto vers Nador/Marchica et Saïdia. Grâce à ce déploiement, avec sept vols par semaine, le groupe a comme objectif de doubler le nombre de clients vers Saïdia, Al Hoceima et Agadir.

Ce partenariat placera le Maroc dans le top 3 des destinations d’été des deux opérateurs. La signature de cet accord a été l’occasion de décerner au Maroc le trophée de la «Meilleure destination internationale», remis par le président du groupe GEA, Stefan Klebert, à Adel El Fakir, DG de l’ONMT.

Plusieurs rencontres ont été organisées avec les acteurs majeurs des marchés ibériques et latino-américains comme les compagnies aériennes Binter, Vueling, Iberia Express et Azul (Brésil) ou encore côté distributeurs de voyages, Grupo Viajes El Corté Inglès, Abreu et Destinia, des partenaires stratégiques pour le secteur. La stratégie «Light In Action» de l’ONMT continue !