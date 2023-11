Tourisme : les grands tour-opérateurs français en conclave au Maroc

Dans l’objectif de renforcer la position de la destination Maroc auprès du marché français, premier pourvoyeur de touristes étrangers au pays, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) ont invité les 9 et 10 novembre 2023, les membres du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) à un voyage au Maroc.

L’organisation du Seto qui regroupe les 70 plus grands tour-opérateurs du marché français a réalisé plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires durant la saison d’été 2023, dont une grande partie au niveau des marchés de l’Afrique du Nord et principalement au Maroc.

La délégation du SETO, menée par son Président René-Marc Chikli, est composée des présidents des principaux TO membres, ainsi que les Directeurs Généraux des Réseaux de distribution associés à une sélection de journalistes de la presse spécialisée et généraliste également présents, assurant à l’événement et à la destination Maroc une large visibilité sur le marché français.

Le déplacement des voyagistes français est ainsi une opportunité pour l’ONMT et les professionnels marocains réunis au sein de la CNT de présenter la nouvelle offre touristique « Maroc, Terre de Lumière » ainsi que les opportunités touristiques de la destination.

Pour Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT : « Le déplacement du SETO au Maroc est très important car il permettra aux membres de ce syndicat, qui regroupe les tour-opérateurs leaders en France, de découvrir de visu la nouvelle offre revisitée que propose le Maroc. Notre ambition est de renforcer notre position historique auprès de ce marché stratégique qui représente près de 35% des recettes totales de notre industrie touristique ».

Impliqués, les présidents des Conseils Régionaux du Tourisme étaient également au rendez-vous afin de mettre en avant l’énorme potentiel de la destination Maroc et intégrer le maximum des destinations touristiques du pays dans les catalogues des TO français.

L’attractivité de la destination Maroc ne cesse d’augmenter auprès des membres du SETO. Le Maroc s’est classé 5ème au top 10 des clients par pays du SETO lors de la saison d’été 2023, affichant la plus importante progression (+38,8%).

Pour la saison d’hiver 2023-2024, le Maroc s’est hissé au 3ème rang en termes de volume d’affaires, enregistrant une croissance remarquable de 65,8%. Ces performances démontrent l’intérêt des voyagistes français pour la destination Maroc, confirmé à travers ce voyage qui boostera les ventes sur le Maroc notamment pour la saison été 2024. La stratégie “Light in Action” de l’ONMT continue.