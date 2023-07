Tourisme : Le Maroc sera en vedette au WTM 2023 de Londres

Le World Travel Market (WTM), rendez-vous incontournable du tourisme mondial, a annoncé, ce lundi, que le Maroc sera un partenaire principal (Premier Partner) de l’édition 2023, qui se tiendra du 6 au 8 novembre prochains à Londres.

Le Royaume sera ainsi à l’honneur lors de l’un des principaux salons du tourisme au monde, où l’année dernière déjà, il avait remporté le prix du «Best Stand Design», grâce à son pavillon inédit qui s’est distingué par sa conception et sa superficie record de 630 m2.

L’annonce de ce partenariat intervient alors que le Maroc connaît une croissance de son activité touristique, fait savoir le WTM dans un communiqué, précisant que le Royaume vise à doubler le nombre de touristes entrants, pour atteindre 26 millions d’ici 2030.

Cette ambition élèvera le Maroc au rang de destination de loisirs de premier plan pour les professionnels du voyage du monde entier, ajoute la même source, notant que la présence du Royaume au WTM sera axée sur la campagne «Morocco Kingdom Of Light» de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Lancée en avril 2022, cette campagne a été conçue pour inspirer une nouvelle génération de voyageurs, en présentant les attractions et les expériences d’une nation «contemporaine et dynamique».

«Notre présence au WTM Londres sera une excellente vitrine pour renforcer l’attractivité de la destination touristique marocaine», a réagi le DG de l’ONMT, Adel El Fakir.

«Nous serons ainsi au cœur de l’action lorsque les professionnels du tourisme du monde entier proposeront de nouveaux produits pour 2024 et au-delà, et nous serons également à l’avant-garde en termes de communication et de promotion du pays», a ajouté le patron de l’Office, cité dans le communiqué.

«Nous sommes ravis d’annoncer le Maroc comme Premier Partenaire du World Travel Market London 2023 et enthousiastes à l’idée de les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs pour 2030», a déclaré, pour sa part, la directrice de l’exposition au WTM, Juliette Losardo.

« WTM Londres est l’événement de voyage et de tourisme le plus influent au monde. Il constitue donc l’endroit idéal pour le Maroc de présenter ce qu’il a à offrir, en mettant en évidence sa culture vibrante et son incroyable hospitalité», a-t-elle estimé.