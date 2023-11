Tourisme : La Commission nationale de l’aérien tient sa première réunion

Le déploiement des divers chantiers de la feuille de route 2023-2026 du secteur du tourisme se poursuit activement, notamment en termes de transport aérien. Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, et Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, ont co-présidé la première réunion de la Commission nationale de l’aérien, jeudi 23 novembre 2023 à Rabat.

Cette commission a été mise en place dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la feuille de route du tourisme 2023-2026, afin de créer plus de synergie et de cohérence dans l’action des différentes parties prenantes dans le secteur du tourisme.

Au cours de cette réunion, les deux ministres se sont félicités de la bonne reprise du secteur du transport aérien, qui a contribué de manière importante aux performances touristiques du Royaume, atteignant un record de 12,3 millions de touristes à fin octobre 2023.

Ils ont également confirmé l’engagement des deux ministères pour la réussite des projets de cette commission qui revêt une importance cruciale dans l’atteinte des objectifs de la feuille de route du tourisme. Ils ont ainsi insisté sur l’approche concertée et participative nécessaire pour harmoniser les actions des différentes parties prenantes et progresser rapidement sur les divers chantiers stratégiques.

La Commission nationale de l’aérien a examiné en profondeur l’ensemble des sujets nécessitant des décisions immédiates. Elle a également défini les prérequis essentiels au bon déroulement des prochaines sessions, notamment la méthodologie de travail entre les équipes ainsi que l’échange de données et des indicateurs des secteurs du transport aérien et du tourisme.