Tourisme : fort engouement pour les projets du Souss

C’est un fait : les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les très petites entreprises (TPE) du secteur touristique jouent un rôle essentiel dans la création d’emplois et la génération de richesse au niveau local. C’est précisément l’objectif de l’appel à projets lancé par la Société de développement régional de la toute petite, petite et moyenne entreprise touristique Souss-Massa (SDR TPME touristiques SM). Cette opération est ouverte du 10 février au 10 mars 2023. Au cœur de cette initiative, l’accompagnement et le soutien technique et financier des PME touristiques de la région, à travers des subventions et des primes d’investissement pouvant aller de 10 à 50% du montant de l’investissement.

42% des demandes formulées par des jeunes

Depuis son lancement, l’appel à projets a suscité un vif intérêt. À ce jour, plus de 500 formulaires d’inscription ont été enregistrés. Il ressort également des candidatures recensées jusqu’à présent que près de 70% sont des TPME existantes, dont près des trois quarts sont des SARL. Les femmes représentent 20% des candidatures et la tranche d’âge de 26 à 35 ans constitue près de 42% des demandes, tous genres confondus. Du primaire au doctorat, les candidatures couvrent tous les niveaux d’études, mais sur le plan géographique, les demandeurs se concentrent à près de 50 % dans la région d’Agadir. Les deux catégories qui attirent le plus de candidats sont les animations et loisirs, ainsi que les sports et le bien-être.

Il convient de rappeler que cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à destination des TPME touristiques existantes qui souhaitent mener un programme de transformation visant la mise à niveau de leur structure. Il vise également à améliorer leur compétitivité afin d’atteindre l’excellence opérationnelle. L’opération est également ouverte aux candidats intéressés par des projets de création d’entreprise et aux porteurs de nouveaux projets de développement touristique. Elle s’adresse aux filières d’hébergement touristique, d’agences de voyages, d’animations et loisirs, de sports et de bien-être, de restauration touristique, de guides de tourisme et de transport touristique.

Priorité aux projets d’animation et de loisirs

L’objectif principal de cet appel à projets est d’enrichir et de densifier l’offre d’animation de la destination d’Agadir Souss-Massa. À cette fin, les projets issus des filières d’animation et de loisirs, ainsi que les projets à caractère innovant seront privilégiés dans le processus de sélection. Il convient de noter qu’une commission d’évaluation sera chargée de sélectionner les projets répondant aux critères requis.

Il est important de souligner que cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement, les instances élues, l’autorité locale, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et la Chambre de commerce (CCIS SM). Créée en 2022, la SDR TPME touristiques SM vise à insuffler un nouvel élan à un secteur vital de l’économie régionale, qui a été mis à mal par la crise sanitaire. Après cette première édition, d’autres appels à projets devraient être lancés.