Tourisme : Fatim-Zahra Ammor veut passer à la vitesse supérieure en 2024

Les indicateurs de l’activité touristique ont connu «une amélioration continue» durant l’année en cours, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Présentant le projet de budget sectoriel du ministère au titre de l’exercice 2024 devant la commission des secteurs productifs, Mme Amour a mis en avant les performances exceptionnelles réalisées par le secteur jusqu’à fin septembre dernier, où le nombre de touristes affluant vers le Maroc a atteint 11,1 millions, en augmentation de 44% par rapport à la même période de 2022, tandis que le nombre de nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique a atteint 19,4 millions de nuitées, en hausse d’environ 46%.

La ministre a, en outre, fait savoir que son département poursuivra ses efforts au cours de l’année 2024 afin de mettre en œuvre la nouvelle feuille de route du tourisme, à travers le développement des mécanismes d’opérationnalisation axés sur des leviers compétitifs spécifiques.

En matière de promotion de la destination marocaine, le département passera à la vitesse supérieure à travers l’élargissement de l’impact de la campagne de promotion «Maroc, Terre de lumière», l’établissement de nouveaux partenariats, outre la valorisation des destinations et chaînes sur les marchés locaux et étrangers, a-t-elle ajouté, notant que l’Office national marocain du tourisme (ONMT) envisage d’établir 10 nouveaux bureaux à l’étranger, de doubler le nombre de voyages programmés et d’œuvrer à intensifier des activités de marketing et à attirer de nouveaux partenaires commerciaux.

Elle a, dans ce sens, annoncé que l’ONMT sera transformé en «Agence marocaine du tourisme», l’objectif étant de créer une agence au service de la stratégie de l’État dans le domaine de la promotion touristique, tout en dotant cette institution des moyens qui lui permettent d’exercer pleinement ses missions de manière efficace et de renforcer la compétitivité de la destination Maroc à l’échelle mondiale.

En ce qui concerne l’artisanat, la responsable a indiqué que les exportations ont maintenu leur reprise au cours des huit premiers mois de 2023, enregistrant une croissance de 12% par rapport à la même période de 2022.

Artisanat : Les exportations ont dépassé un milliard de DH

A ce titre, la ministre a souligné que les exportations de l’artisanat ont atteint un milliard de dirhams (MMDH) au cours de l’année 2022, ajoutant qu’il est prévu de conclure des accords avec des plateformes électroniques internationales, et de promouvoir les produits de l’artisanat dans plusieurs pays (la France, l’Espagne, les États-Unis, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne et le Japon).

Par ailleurs, dans le cadre du programme de travail pour l’année 2024, Mme Amour a expliqué que son département envisage de créer 7 pôles d’artisanat dans les cités de métiers et de compétences, et de poursuivre la création et l’élargissement des établissements de formation professionnelle afin d’augmenter la capacité d’accueil.

Et d’ajouter que le ministère vise aussi de poursuivre le programme de préservation des métiers d’art en voie de disparition, tout en soutenant des projets de développement, menés par des coopératives et des associations à travers différents programmes.

D’autre part, Mme Ammor a fait savoir que 152 projets liés au secteur du tourisme, d’une enveloppe de 367 millions de dirhams (MDH), sont prévus, outre 100 projets liés au secteur de l’artisanat et de l’Économie sociale et solidaire d’un coût de 25 MDH, notant que ces projets devraient créer 2.253 emplois.

Pour ce qui est des mesures prises pour faire face aux répercussions du séisme d’Al Haouz, la ministre a indiqué qu’un montant de 711 MDH a été alloué au profit de 767 unités bénéficiaires.

De même pour l’artisanat, 300 MDH ont été alloués au profit de 2.800 ateliers sinistrés employant 9.500 artisans, tandis que 81 MDH ont été orientés vers le soutien de 325 unités bénéficiaires du secteur de l’économie sociale et solidaire, a-t-elle poursuivi. Et de noter qu’outre les mesures financières, les efforts de l’ONMT se poursuivent auprès des tour-opérateurs et des compagnies aériennes internationales dans le but de les rassurer et les inciter à poursuivre la programmation de la destination Maroc.

Le ministère travaille également en coordination avec la Confédération nationale du tourisme pour lutter contre la propagation des fausses informations, en adoptant une stratégie de communication appropriée qui reflète les efforts réels déployés et met en valeur la confiance dont jouit la destination marocaine auprès des partenaires internationaux.