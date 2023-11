TotalEnergies mise 254 millions de dirhams dans le projet Xlinks

TotalEnergies investit 20 millions £ (environ 254 millions de dirhams) pour acquérir une participation minoritaire dans Xlinks First Limited, société fondée en 2019 au Royaume-Uni, et rejoint ainsi les investisseurs Octopus Energy et Abu Dhabi National Energy Company (TAQA).

L’ambition du projet Xlinks est de développer un projet renouvelable géant (combinant solaire et éolien) au Maroc, couplé à de grandes batteries de stockage, pour fournir de l’électricité verte au Royaume-Uni grâce à des câbles sous-marins, souligne TotalEnergies dans un communiqué publié ce mercredi 29 novembre. Une fois achevé, rappelle la même source, le projet pourrait fournir suffisamment d’électricité renouvelable, fiable et abordable, pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques.

«Nous sommes ravis d’accueillir la plus grande compagnie d’énergie d’Europe pour accompagner notre ambitieuse vision : favoriser les échanges d’énergie à longue distance grâce à ce partenariat emblématique avec le Royaume-Uni et le Maroc», a déclaré Simon Morrish, PDG de Xlinks, cité dans le communiqué. «Au-delà de l’apport en capital, l’investissement de TotalEnergies nous fournira une expertise technique précieuse correspondant aux défis uniques que nous avons à relever. Cette opération est une belle réussite pour refermer l’année 2023, et nous donne une impulsion encore plus grande pour atteindre nos objectifs en 2024», s’est félicité le responsable.

«Nous sommes heureux de rejoindre le projet Xlinks et ses investisseurs pour soutenir le développement d’une entreprise aussi pionnière qu’ambitieuse. Ce projet novateur pourra bénéficier de notre savoir-faire dans le développement de projets énergétiques intégrés vastes et complexes», a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renouvelables de TotalEnergies.

Pour rappel, le projet Xlinks prévoit de produire de l’électricité dans la région de Guelmim Oued Noun au Maroc par une installation de 10,5 GW de parcs solaires et éoliens, soutenue par un stockage en batterie de 20 GWh/5 GW. L’installation sera reliée au réseau électrique britannique dans le Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, via quatre câbles HVDC sous-marins de 3.800 km.