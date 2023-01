Technopark : Neuf nouveaux sites à l’horizon 2027

Implanté dans les régions de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, le Technopark poursuit son développement dans d’autres villes, notamment Fès, Oujda et Tiznit. Pour cela, le conseil d’administration du Moroccan Information Technopark Company, société gestionnaire des Technoparks, a validé la nouvelle feuille de route stratégique. Celle-ci est axée sur trois objectifs : renforcer l’accompagnement des porteurs de projets, start-up et entreprises digitales, élargir le réseau Technopark sur les régions du Royaume et adapter les vocations des futurs complexes aux spécificités sectorielles régionales.

Cette nouvelle stratégie s’inscrit, selon les responsables de MITC, pleinement dans les objectifs du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, qui ambitionne de faire du digital et des start-up un levier incontournable pour la performance économique du Maroc.

En ce qui concerne la régionalisation, MITC projette l’ouverture de 9 Technoaprks lors des 5 prochaines années, pour que le futur réseau totalise 14 sites. Le conseil d’administration a validé également la mise en place de la plateforme E-Technopark qui permettra aux porteurs de projets et start-up «non-résidentes» de bénéficier de services d’accompagnement à distance: les formations, les séminaires mais aussi d’accéder à un réseau de mentors et experts.

Au volet accompagnement, de nouveaux services pour développer l’aptitude entrepreneuriale seront lancés. Cette nouvelle offre permettra de couvrir les besoins des start-up en termes d’accès au financement et au marché, la mise en réseau et l’accès aux compétences. Par ailleurs, le Technopark a conçu une palette d’actions et d’initiatives programmées tout au long du parcours de la start-up au complexe. Des programmes seront mis en place en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux dans l’objectif d’accélérer le développement des jeunes pousses et leur capacité à se déployer à l’international. Au volet synergie, le MITC entend positionner les Technoparks en tant que fédérateurs d’incubateurs et d’impliquer les acteurs régionaux dans la mise en œuvre des projets. Enfin le MITC vise la promotion de l’esprit entrepreneurial à travers l’organisation de diverses conférences et journées d’immersion pour sensibiliser au monde de l’innovation tout en faisant connaitre les initiatives nationales de création et de financement des start-up.

Le bilan de ces deux décennies a démontré le potentiel du Technopark à accompagner un nombre important de TPE digitales. Selon les responsables de MITC, le Technopark a accompagné, depuis sa création en 2001, plus de 3.000 entreprises innovantes. Aujourd’hui, ces complexes abritent près de 450 start-up innovantes qui génèrent un chiffre d’affaires annuel de 900 MDH. Et 25% d’entre elles exportent leurs solutions technologiques à l’étranger et spécifiquement en Afrique. Qui sait ? Peut-être que d’ici émergera un jour la première licorne marocaine.