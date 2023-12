Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Plus de 10.000 entreprises créées à fin septembre

Plus de 10.000 nouvelles entreprises ont été créées, au cours des neuf premiers mois de 2023, dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), selon le Centre régional d’investissement (CRI-TTA).

Dans un communiqué, le CRI a révélé que la région du Nord occupe ainsi la 2è position au niveau national avec 10.095 nouvelles entreprises créées à fin septembre dernier, soit plus de 14,5% des créations enregistrées au niveau national.

Par secteur d’activité, le Commerce s’accapare la part du lion avec 45,17% des entreprises créées, suivi des services divers (17,21%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (11,82%), des transports (8,88%), des industries (8,56%), des hôtels et restaurants (4,84%), du secteur des technologies d’information et de communication (1,82%), des activités financières (1%) et de l’agriculture et pêche (0,7%).

Ces 9 premiers mois ont été également marqués par l’accompagnement d’environ 4.600 porteurs de projets dans le cadre de différents programmes, en particulier celui de “investangier Academy” via le guichet unique virtuel d’accompagnement Manar Al Moustatmir, note la même source.

La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) a approuvé, par ailleurs, durant cette période, 517 projets d’investissement, en hausse de 60% par rapport à une année auparavant.

Ces projets totalisent un volume d’investissement global de 39,37 milliards de dirhams (MMDH), et vont permettre la création à terme d’environ 72.000 emplois, relève le communiqué, soulignant que la CRUI a statué sur plus de 749 dossiers d’investissement à fin septembre dernier, soit une progression de 62% par rapport à la même période de l’année précédente.

D’après la même source, ces performances viennent couronner les efforts d’accompagnement et d’intelligence collective menés par les différents acteurs de l’écosystème de l’investissement et leur implication autour du CRI, sous la supervision de la Wilaya de région, durant toutes les phases relatives à la prospection, le montage et l’instruction des dossiers, leurs autorisations et leur suivi post autorisation.