Tanger Med : La plateforme industrielle a généré un volume d’affaires de 133 MMDH en 2022

Année favorable pour les différentes zones d’activités industrielles de Tanger Med. Le volume d’affaires s’est situé à 133 milliards de dirhams en 2022, en progression de 45% par rapport à 2021, selon les données communiquées ce lundi. Plus de 70% sont générés par le secteur de l’automobile, en augmentation de 53% par rapport à 2021. Le secteur de la logistique a, lui, drainé 20% de ce volume d’affaires et les autres secteurs industriels, notamment le textile et l’aéronautique, 8%. Cette progression significative du secteur automobile s’explique par le démarrage de nouveaux projets dans la zone d’activité Tanger Automotive City.

La plateforme industrielle de Tanger Med a enregistré également une progression de 16% des flux logistiques créés (incluant camions TIR et conteneurs). Ils se sont établis à 481.687 unités en 2022 (contre 413.905 unités en 2021) sur l’ensemble des zones d’activités de la plateforme industrielle Tanger Med. Celle-ci a clôturé l’année 2022 avec 35 nouveaux projets industriels, représentant des investissements privés de 2,2 milliards de dirhams et 5.000 nouveaux emplois.

Parmi ces nouveaux projets, on trouve ceux de l’équipementier automobile turc Martur Fompak International, spécialisé dans la production d’équipements intérieurs et de sièges automobiles, du groupe allemand Stahlschmidt International Holding GmbH (SCS), spécialisé dans les composants et les assemblages pour les systèmes de déverrouillage mécanique, et d’International Paper (IP), un des principaux fabricants d’emballages renouvelables à base de fibres et de solutions à base de pâte absorbante.

Parallèlement, quatre entreprises opérationnelles au sein de la plateforme industrielle ont lancé des projets d’extension de leurs activités, dont TE Connectivity, la société turque Martur Fompak et Emirates Automotive Logistics.

Sur le volet de la logistique, 14 nouveaux opérateurs ont démarré leurs activités dans la zone logistique portuaire de Tanger Med dont des logisticiens, tels que Aramex avec son hub de distribution vers l’Afrique, la société de transport et de logistique Logic Overseas et des multinationales telles que Aptiv.