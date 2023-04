Taghazout Bay, capitale de la gastronomie

Taghazout Bay regorge de potentiel. En abritant la semaine dernière la première édition des Rencontres gastronomiques de la localité, la destination touristique revendique désormais un nouveau label, celui de la haute gastronomie. Pour ce premier événement du genre dans la station balnéaire, ce sont 60 chefs cuisiniers et pâtissiers marocains et français de renommée mondiale et leurs brigades, ainsi que de nombreux professionnels des arts de la table et des métiers de bouche représentant plusieurs pays d’Afrique subsaharienne et d’Europe qui étaient au rendez-vous. L’évènement a été en effet rehaussé par le parrainage de prestigieux noms de la gastronomie nationale et mondiale, comme Kamal Rahal Essoulami, président de la Fédération marocaine des arts culinaires et General Manager du groupe Rahal. Rachid Agouray, sous-chef exécutif de La Mamounia et officier du mérite agricole, Karim Benbaba, chef à La Grande table marocaine du Royal Mansour Marrakech, et Khadija Bensdira, première ambassadrice de la cuisine marocaine, qui ont aussi participé activement à ces rencontres.

Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France à l’âge de 25 ans et premier chef promu ambassadeur des «Geographical Indications» par les Nations unies, Nicolas Sale, président international des disciples Escoffier, figuraient aussi parmi les participants. On retient également parmi les grandes figures présentes, Christian Garcia, président du Club des chefs d’État, et Davy Tissot, Bocuse d’Or 2021 et président du jury du Bocuse d’Or 2023. C’était l’occasion de rapprocher les gastronomies de différentes nations par le biais de ces grands chefs réputés. Il s’agit aussi de motiver les jeunes pousses et de donner de l’élan aux établissements de formation. Pendant quatre jours, démonstrations culinaires, dégustations, dîners dans la plus pure tradition de la haute gastronomie se sont succédé dans tous les hôtels resort de la station balnéaire réunissant des visiteurs de la destination comme beaucoup d’habitants de la localité.

Valoriser le capital humain pour motiver les jeunes pousses

Pour les jeunes talents en herbe des établissements de Taghazout Bay, ce fut une belle opportunité de rencontrer en un même endroit des grands maitres de l’art culinaire et de s’en inspirer, a soulîgné Francis Desjardins General Manager de l’hôtel Fairmont Taghazout Bay. Kamal Rahal Essoulami met en exergue justement dans ce contexte l’importance de ces rencontres de partage pour valoriser le capital humain du secteur sans qui rien ne peut se faire. En matière de promotion, nos grands chefs marocains sont aujourd’hui à travers le monde un label et un acquis de poids de notre art culinaire. Il reste maintenant à surfer sur cet évènement en investissant plus dans l’art de la table dans la région. Le Fairmont Taghazout Bay qui abrite quatre restaurants dispose d’un éventail de concepts gastronomiques. Il a réussi à travers son mariage avec l’enseigne Morimoto à créer une empreinte culinaire nationale. Dans une destination, où la démarche est nouvelle du genre, le restaurant japonais Morimoto est maintenant tout autant fréquenté par les clients de l’hôtel comme par la population locale à la recherche de nouvelles expériences. Aujourd’hui, le Fairmont Taghazout Bay veut aller plus loin en investissant dans deux nouveaux projets culinaires.

En attendant, le développement du label gastronomie de Taghazout Bay passe par la valorisation du patrimoine culinaire local. Le tourisme gourmand est en effet à la recherche d’authenticité. L’argan, le safran, le miel, les produits maraîchers locaux ou encore les produits de la mer de la région sont dans ce contexte sans conteste des atouts à mettre en avant.