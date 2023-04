Signature d’une convention pour faciliter l’inscription des artisans à l’AMO

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, et Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank, ont présidé ce lundi 10 avril à Rabat, la cérémonie de signature de la convention relative à l’amélioration de la bancarisation des artisans et leur accompagnement pour l’inscription à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Une offre de services spécifique sera ainsi mise en place en faveur des 360.000 artisans inscrits au Registre National de l’Artisanat (RNA) pour favoriser leur adhésion au chantier de l’AMO. Ils devront bénéficier de plusieurs services packagés avec des conditions préférentielles offertes aussi bien par le groupe Attijariwafa bank que par sa filiale Wafacash, souligne un communiqué.

Les artisans profiteront également d’un dispositif spécifique pour la facilitation du processus de paiement de la cotisation à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Cette offre inclut également un dispositif d’accompagnement non financier gratuit à travers Dar Al Moukawil.

Cette convention vient aussi renforcer les efforts déployés pour le développement des exportations des produits de l’artisanat marocain, précise la même source. Ainsi, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, la Maison de l’Artisan et le groupe Attijariwafa Bank ont convenu de mettre en place des solutions financières et non financières d’accompagnement des artisans exportateurs.

Pour rappel, le secteur artisanal est un pilier clé de l’inclusion économique et sociale au Maroc, représentant 7% du PIB et employant 2,4 millions de personnes, soit 22% de la population active. Le secteur enregistre une forte croissance des exportations atteignant un niveau record d’un milliard de dirhams en 2022, soit une hausse de 26% par rapport à 2019. Cette dynamique se confirme également en 2023, avec une croissance des exportations de 36% à fin février 2023 par rapport à la même période de 2022.