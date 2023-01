SIAM : place à la souveraineté alimentaire

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) revient pour une nouvelle édition. Après trois années d’absence, cette 15e édition, qui sera tenue du 2 au 7 mai, s’inscrit sous le thème : «Génération Green, pour une souveraineté alimentaire durable». Le leitmotiv de cette année réside dans les profondes mutations qu’a connues le monde, mais aussi le Maroc dans les modes de vie, ainsi que les habitudes de consommation, ces derniers temps. «Depuis 2020, une crise sanitaire a frappé tous les pays, à laquelle s’est rajoutée une sécheresse sans précédent. Ceci a poussé le monde à revoir sa capacité de production et d’adaptation aux changements, quelle que soit leur nature. Et vu les perturbations des chaînes logistiques, la sécurité alimentaire est devenue le mot d’ordre des stratégies», a souligné Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, lors d’une conférence de presse tenue le 10 janvier. Et c’est justement l’un des axes autour duquel tourne la nouvelle stratégie agricole Génération Green. «La souveraineté alimentaire a pris la place de la mondialisation qui était le fondement des stratégies, lors du lancement du Plan Maroc Vert en 2008. Actuellement, certains pays ont même nommé leur ministère de l’Agriculture comme étant des ministères de la souveraineté alimentaire», ajoute M. Sadiki. Pour parvenir à cette souveraineté, plusieurs défis attendent le ministère, ainsi que d’autres parties concernées. Il s’agit, entre autres, de faire émerger une classe moyenne agricole, à même de porter les investissements dans le domaine, tout en assurant le suivi, l’accompagnement et le financement nécessaires, d’introduire les nouvelles technologies pour une meilleure gestion agricole et surtout d’assurer ou du moins tendre vers la durabilité à travers la gestion des ressources naturelles, notamment hydriques. «Le système d’irrigation est un point fondamental dans cette stratégie et nous avons fixé l’objectif d’atteindre 1 milliard d’hectares irrigués en 2030, soit l’équivalent de 3 milliards de m3. Ce qui devrait permettre de produire davantage, d’assurer les besoins nationaux en produits alimentaires, de créer de la valeur et de l’emploi également», ajoute le ministre.

Ces défis, le Maroc compte les relever en s’inspirant de l’expérience du Royaume-Uni, puisque ce pays sera l’invité d’honneur de cette édition du SIAM. «Le pays compte présenter son expertise dans le secteur de l’agriculture, principalement dans l’utilisation de l’eau, des technologies dans les chaînes de froid, de semences…», a rajouté, de son côté, Simon Martin, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

En somme, le SIAM de cette année revient en force et compte atteindre 1.400 exposants et rassembler jusqu’à 1 million de visiteurs. Ce ne sont pas moins de 65 pays qui devraient participer à cette édition. A côté, il est prévu 400 mises en relation et la signature de 50 conventions durant les cinq jours de cette manifestation. Tout cela avec comme ambition d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques.