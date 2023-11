Sept groupements présélectionnés pour la conception du grand stade de Casablanca

La Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (Sonarges) vient de lever le voile sur les concurrents «admis sans réserves» dans le cadre de la première phase du concours architectural du grand stade de Casablanca.

Il s’agit des sept groupements suivants :

– Archi Team & Partners, avec Herzog & De Meuron Basel Ltd et Mott MacDonald Ltd;

– Agence Mohamed Fikri Benabdallah Architectes avec HPP Architekten, Atelier Rachid Benbrahim El Andaloussi Architecte, Thornton Tomasseti et Henderson Engineers;

– Tarik Oualalou Architecte avec Populous Limited, M-E Engineers Ltd, Maffeis Engineering SPA, Rider Levett Bucknall UK Limited;

– Groupe 3 Architectes avec Foster + Partners Limited, Tecnica y Proyectos SA (Typsa) et Conseil Ingénierie et Développement (CID):

– Atelier d’Architecture Hajji & El Ouali SNC avec Agence d’Architecture «GMP Architects», SBP «Schlaich Bergermann Partner», Hilson Moran et NOVEC Ingénieurs Conseil ;

– Charaf-Eddine Fqih Berrada Architecte avec Cruz y Ortiz Arquitectos SLP, MJW Structures Ing. Majowiecki Massimo et JG Ingenieros SA;

– Jaouad Khattabi avec Cabinet d’Architecture International Zaha Hadid et Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partner) BSC Closed.

A noter que sur 12 groupements en lice, 5 ont été évincés à l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques.

Pour rappel, le futur grand stade de Casablanca sera doté d’une capacité d’accueil allant à 115.000 places pour accueillir toutes les formes d’organisation et évènements sportifs et culturels de masse, et conçu en conformité avec les plus récentes exigences du football international, en l’occurrence les normes de la FIFA 2030.

Le site choisi pour le futur grand stade se situe à la province de Benslimane, à la commune de Mansouria, à 38 km de Casablanca, et à 18 km de Mohammedia, à proximité de l’aéroport de Benslimane. Le site s’étale sur un très vaste terrain de 100 ha.

Le 20 octobre dernier, ce projet a fait l’objet d’une signature de convention de partenariat entre le gouvernement et la CDG pour un budget de 5 milliards de dirhams.