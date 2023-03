Sécurité aérienne, une faille en afrique

Premier exportateur de matériel, pièces et composants aéronautiques du continent africain, le Maroc est parvenu à s’imposer comme une plateforme incontournable pour les investisseurs étrangers de ce secteur. En effet, la plateforme aéronautique marocaine, qui dispose aujourd’hui d’une base installée de 140 fournisseurs, permet au Maroc de se positionner comme une destination de choix pour les grands groupes de ce secteur technologique de pointe. C’est donc tout naturellement que le Maroc a abrité, le 16 février 2023, la 1ère édition de l’Aerospace African Forum, qui s’est tenue à Casablanca, à l’initiative du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS).

Cette grand-messe du secteur de l’aérospatial a été l’occasion pour les décideurs de cette industrie de débattre de différentes problématiques et défis futurs pour le marché aérien africain. Un constat y a fait l’unanimité : la sécurité aérienne encore défaillante en Afrique constitue toujours un frein pour le développement de ce secteur vital pour l’essor de l’économie du continent.

Améliorer la sécurité aérienne de plusieurs compagnies

Au moins une cinquantaine de quelque 100 transporteurs aériens qui sont actuellement interdits d’opérer en Europe sont basés en Afrique. La raison de cette interdiction de vol pour ces compagnies africaines dans l’espace aérien européen ? Des normes de sécurité insuffisantes relatives pour la plupart à des problèmes de maintenance. La sécurité demeure le problème le plus urgent auquel est confrontée l’industrie aéronautique en Afrique.

En 2011, le nombre moyen d’accidents d’aéronefs en Afrique était neuf fois supérieur à la moyenne mondiale, alors que le continent avait connu une croissance importante du trafic aérien les années précédentes. En outre, le marché aérien africain est très vaste et de nombreuses petites compagnies aériennes veulent acquérir des parts de marché.

La Commission européenne de l’aviation civile de l’UE a noté que la sécurité est l’une des faiblesses les plus critiques de l’industrie aéronautique en Afrique. Les principaux organismes de l’aéronautique, tels que l’International Air Transport Association (IATA) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont exigé à plusieurs reprises l’amélioration de la sécurité aérienne de plusieurs compagnies en Afrique.

En août 2022, le secrétaire général de l’OACI, Juan Carlos Salazar, avait déclaré : «Rien ne peut relier l’Afrique de manière plus efficace et plus fiable que le transport aérien». La priorité de l’OACI à court terme est donc la reprise du transport aérien africain afin qu’il puisse retrouver en toute sécurité son statut de marché du transport aérien avec la croissance la plus importante au monde. Si le niveau des standards de sécurité en Afrique reste très moyen, le Maroc est considéré comme faisant partie de la catégorie des pays les plus stricts et rigoureux en matière de sécurité aérienne, en compagnie de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Cap-Vert, du Sénégal, de l’Éthiopie et du Kenya.