Pêche : Le port de Nador affiche une croissance notable

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au port de Nador ont enregistré une croissance significative au cours des neuf premiers mois de cette année, selon un rapport récent de l’Office national des pêches (ONP).

Au total, 3.363 tonnes de poissons ont été débarquées, marquant une augmentation de 6% par rapport à la même période de l’année précédente, où le chiffre s’élevait à 3.183 tonnes. Cette augmentation des quantités de poissons a également eu un impact positif sur la valeur marchande des captures, qui a augmenté de 11% pour atteindre plus de 111 MDH par rapport aux 100,5 MDH enregistrés à fin septembre 2022.

Le rapport de l’ONP a également révélé des tendances similaires pour différents types de poissons. Les poissons pélagiques ont enregistré une augmentation significative de 26%, atteignant 980 tonnes avec une valeur estimée à 8,495 MDH, par rapport aux 8,534 MDH pour 777 tonnes en 2022. Cependant, les débarquements de poissons blancs ont stagné en septembre, atteignant 889 tonnes, avec une valeur de plus de 19,5 MDH, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les céphalopodes ont également connu une amélioration de 24%, avec des débarquements de 1.109 tonnes et des recettes de plus de 62,7 MDH, en augmentation de 17%. De même, les crustacés ont enregistré une augmentation de 16%, avec 385 tonnes débarquées, générant des revenus de plus de 20,5 MDH.

Au niveau national, les débarquements totaux des produits de la pêche côtière et artisanale ont atteint 913.973 tonnes à fin septembre 2023, ce qui représente une diminution de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, en termes de valeur, ces débarquements ont augmenté de 5%, dépassant les 7,8 MMDH.