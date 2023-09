Pêche côtière : le port de Tanger enregistre une baisse de ses débarquements

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au port de Tanger ont enregistré une baisse significative à la fin du mois d’août 2023, avec un total de 4.128 tonnes, ce qui représente une diminution de 24% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données fournies par l’Office national des pêches (ONP).

En ce qui concerne la valeur marchande de ces captures, elle a également connu une réduction notable, chutant de 16% pour atteindre plus de 136,77 MDH à la fin d’août 2023, par rapport aux 162,32 MDH enregistrés à la même période en 2022, comme indiqué dans le dernier rapport de l’ONP sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

En examinant les espèces de poissons pélagiques en particulier, les quantités débarquées au cours des huit premiers mois de 2023 dans ce port ont diminué de 20%, atteignant 3 010 tonnes, avec une valeur estimée à plus de 65,46 MDH, ce qui représente une diminution de 4% par rapport à la même période en 2022.

Les débarquements des poissons blancs ont également régressé de 35% à 461 tonnes, pour une valeur d’environ 31,46 MDH (-12%), contre plus de 35,68 MDH/ 709 tonnes en glissement annuel.

S’agissant des débarquements des céphalopodes, ils ont accusé une baisse de 54% à 344 tonnes pour des recettes de plus de 21,04 MDH (-53%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont augmenté de 67% à 314 tonnes, générant des revenus de plus de 18,81 MDH (+33%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 753.996 tonnes à fin août dernier, en repli de 16% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ressortent en augmentation de 7% à plus de 7,02 MMDH.