Le tourisme retrouve ses couleurs dans la ville ocre

Les retardataires risquent de ne pas pouvoir trouver une chambre libre dans les établissements hôteliers à Marrakech. Avec les fêtes de fin d’année, la ville ocre pourrait bien afficher complet d’ici là. En effet, la ville est prise d’assaut par les visiteurs venant des quatre coins du globe. Signe particulier, ces derniers mois, des arrivées de plus en plus remarquées du côté de l’Inde et du Pakistan.

« Après un mois de novembre plutôt morose, on constate une augmentation conséquente des réservations ces derniers jours », nous dit, tout sourire, cette responsable d’une unité hôtelière haut de gamme à Marrakech. Cet hôtel, qui compte plus de 500 chambres, revendique un taux d’occupation frôlant les 80%. Et tout porte à croire que la tendance devrait se poursuivre au fur et à mesure que la fin d’année s’approche, assure cette même responsable qui table sur un taux de remplissage pouvant atteindre les 100%. Le constat est le même dans les différents établissements d’accueil de touristes, qu’ils soient locaux ou étrangers.

Les riads ne sont pas en reste, nous indique ce guide touristique. D’ailleurs, il suffit de faire un tour dans la médina pour se rendre à cette évidence, avec des prix qui grimpent au fil des jours dans ces sites prisés, notamment par de nombreuses célébrités qui tendent à vivre l’ambiance de la ville ocre tout près de la place mythique de Jamaâ El Fna. En effet, si les matinées sont le signe du calme, la Place-monde résonne de toutes les langues à partir du milieu des après-midis.

Les appartements meublés s’attendent aussi à des arrivées massives, nous renseigne ce serveur dans un restaurant à Guéliz. La preuve par les prix qui sont d’ores et déjà en train de flamber. En effet, les férus de la ville ocre qui avaient l’habitude de débourser dans les 500 dirhams la nuitée en temps normal vont devoir mettre le double sinon plus pour le weekend de fin d’année. Encore faut-il trouver de disponibilité, nous indique un client.

Et l’affluence ne s’arrête pas aux portes des hôtels où les touristes font la queue. Un saut du côté des musées de la ville renseigne aussi sur cet engouement des personnes séduites par les charmes discrets de Marrakech. Le cas, ce dimanche 24 décembre, de Dar El Bacha. Visiteurs espagnols, français, américains, japonais et autres patientent pour se procurer le ticket-sésame pour découvrir les méandres. Mais, pour siroter un café dans le lieu, il faut se réveiller très tôt. Les passionnés doivent patienter le temps qu’une table soit libérée. Et pour assurer que tout se passe dans la sérénité et le calme, les dispositifs de sécurité sont, d’ores et déjà, renforcés dans tous les centres névralgiques qui connaissent davantage d’affluence en ces temps-ci.

C’est dire qu’après un mois de novembre difficile, marqué par des annulations, les professionnels retrouvent le sourire. La ville avec !