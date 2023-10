Industries manufacturières : les prix à la production augmentent sensiblement

L’indice des prix à la production du secteur des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 0,1% au cours du mois de septembre par rapport au mois précédent, rapporte le Haut-Commissariat au Plan.

L’augmentation est due à la hausse des prix dans plusieurs secteurs, notamment des industries alimentaires (0,2%), de l’industrie de l’habillement (0,9%), de la métallurgie et de l’industrie du textile (0,3%), du travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège (0,4%) et de l’industrie du cuir et de la chaussure (0,1%).

En outre, cette augmentation est également influencée par une diminution des prix de l’industrie automobile (0,3%) et de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (0,1%).

Par ailleurs, les indices des prix à la production des industries extractives, de la production et distribution d’électricité et de la production et distribution d’eau ont connu une stagnation au cours du mois de septembre 2023.