Fès a exporté pour 165 MDH de produits d’artisanat

La valeur des exportations des produits de l’artisanat dans la région Fès-Meknès a atteint 165,65 millions de dirhams au cours de l’année 2023. Ce chiffre représente, selon les données de la direction régionale de l’artisanat présentées récemment lors de la session ordinaire du conseil préfectoral de Fès, une hausse de 99% par rapport à 2022, année durant laquelle les exportations se sont élevées à 83,323 millions de dirhams.

Le secteur de l’artisanat dans la région de Fès-Meknès emploie plus de 120.000 artisans. La région compte 30.000 unités de production, soit environ 8% du nombre d’unités au niveau national, en plus de 528 entreprises artisanales, équivalant à 34,57% du nombre d’entreprises opérant dans ce secteur au niveau national.

La région de Fès-Meknès compte également 861 coopératives artisanales (deuxième position après le secteur agricole), ainsi que 650 artisans détenteurs du label de la qualité, soit 28% du nombre de labels au niveau national.

Le secteur, qui représente 8% du produit intérieur brut au niveau de la ville de Fès, a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 7 milliards de dirhams, alors que le chiffre d’affaires des entreprises artisanales de la ville a atteint 650 millions de dirhams.

La ville de Fès compte 22.472 unités de production et 264 entreprises artisanales, soit 13% au niveau national et 50% au niveau régional, 153 associations professionnelles avec 6.752 adhérents et 183 coopératives artisanales à Fès, outre 502 artisans détenteurs du label de la qualité, soit 21 % au niveau national et 77 % au niveau régional.

Concernant la médina de Fès, le secteur de l’artisanat, qui emploie plus de 40.000 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,32 milliards de dirhams, soit 43% au niveau régional et 61,71% du chiffre d’affaires de la ville de Fès.

Le chiffre d’affaires des entreprises artisanales dans la médina de Fès, qui sont au nombre de 53, est évalué à 260 millions de dirhams, soit 40% du chiffre d’affaires des entreprises de la ville de Fès, alors que 433 artisans sont détenteurs du label de la qualité, soit 19% au niveau national et 86% à Fès.