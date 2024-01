Secteur portuaire : Lancement de l’étude de préfaisabilité sur l’exploitation des carburants verts

Un atelier de lancement de «l’étude de préfaisabilité concernant la production, le stockage, l’approvisionnement et l’exportation de carburants à zéro carbone aux ports du Maroc» se tiendra lundi 15 janvier à Rabat, à l’initiative du ministère de l’Équipement et de l’eau et de la Banque mondiale.

Cet atelier, dont la séance d’ouverture sera présidée par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, permettra de présenter l’approche du ministère et celle de la Banque mondiale par rapport au rôle catalyseur du secteur portuaire dans le développement d’une économie verte, indique un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’eau.

Il vise également à partager avec les différentes parties prenantes les résultats préliminaires du rapport de démarrage et les détails de l’étude pour recueillir leurs commentaires et suggestions.

Cette étude de préfaisabilité permettra d’examiner les options spatiales, techniques et économiques pour la production des énergies vertes qui serviraient à la fois à l’exportation et à l’approvisionnement des navires en carburant vert dans les ports marocains, a précisé le ministère.

Les études de cas qui découlent de cette étude concernent les ports de Mohammedia, de Jorf Lasfar, de Tanger Med et un port dans la région de Tan-Tan, ajoute-t-on.

A travers cette action, le ministère de l’Équipement et de l’eau entend accompagner le processus national de transition énergétique visant le développement et la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs économiques, notamment le secteur portuaire et maritime pour lequel notre pays dispose d’un grand potentiel, d’après la même source.