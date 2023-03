Secteur informel: le coup de gueule d’Ahmed Reda Chami

La Journée Nationale de l’Industrie, organisée le 29 mars 2023 à Casablanca, a connu un franc succès. Les débats et les échanges entre les intervenants ont été sans ambages. L’un des moments forts de cet événement fédérateur autour de la nouvelle stratégie industrielle du Royaume, fut sans conteste le coup de gueule d’Ahmed Reda Chami. Connu pour son franc-parler, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a été questionné sur le fléau du secteur informel et comment y remédier. «Il faut tout simplement appliquer la loi», a répondu avec fermeté et sans détour le membre de la Commission spéciale pour le modèle de développement (CSMD). Une réponse qui lui a valu les applaudissements de la salle.

«Malheureusement, souvent pour des raisons de stabilité, on laisse faire les choses. Ce n’est pas normal. Il faut appliquer la loi contre l’informel, qui fait non seulement du mal à l’économie, mais aussi aux travailleurs même de ce secteur», a-t-il martelé.

Malgré les mesures prises depuis plusieurs années pour limiter son poids, ce fléau mine encore l’économie marocaine, représentant près de 30% du PIB du pays, selon une récente étude de Bank al-Maghrib. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a tiré la sonnette d’alarme, révélant que près de 3 millions d’emplois sont menacés par l’informel, en plus d’un manque à gagner fiscal estimé à 34 milliards de DH.