Secteur halieutique : Sadiki tient une série de rencontres bilatérales au Libéria

Le ministre de l’agriculture a tenu au Libéria, des rencontres bilatérales avec la Directrice Générale de l’Autorité Nationale des Pêches et de l’Aquaculture du Libéria, Emma Metieh Glassco, la ministre de la Pêche et de l’économie maritime de la République de Guinée, Charlotte Daffé, et le ministre des Ressources animales et halieutiques de la Côte d’Ivoire, Sidi Tiémoko Touré, sur le secteur halieutique et l’économie bleue.