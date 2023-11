Santé : Le Maroc à l’ère de la médecine 4.0

Le groupe Akdital a tenu, le vendredi 03 novembre, une conférence sous le thème : «Médecine 4.0 : une révolution pour l’accès à un soin personnalisée», présentée par le professeur Mohammed Cherkaoui, sommité internationale dans le domaine de la recherche scientifique.

À cette occasion, Dr. Rochdi Talib, PDG du Groupe Akdital, a saisi l’occasion pour annoncer la mise en place du nouveau centre «Akdital Innov» à Casablanca. Son inauguration est prévue pour la fin du mois de décembre 2023. «Le professeur Mohammed Cherkaoui, est classé parmi les 2% des scientifiques les plus éminents au monde selon le Rapport Stanford Elsevier 2023. Il nous a fait l’honneur de venir collaborer pleinement avec le groupe Akdital, pour installer un hôpital 4.0. Un nouveau concept qui va révolutionner notre système de santé» , a-t-il déclaré.

«Cette conférence nous ouvre les portes d’une ère passionnante, celle de découvertes et des innovations dans le domaine médicale. C’est une révolution qui va nous permettre d’avoir accès à un soin médical personnalisé», a-t-il précisé.

Dans une déclaration à La Vie éco, Mohammed Cherkaoui, Chancelier et Vice-Président de la Recherche, et professeur titulaire de la Chaire Louis and Johanna Vorzimer en Santé Numérique et Médecine Nucléaire a salué cette collaboration en insistant sur l’importance pour le Maroc de s’ouvrir aux nouvelles technologies. «La médecine 4.0, étant multidisciplinaire par nature, exige une collaboration étroite entre médecins, ingénieurs, data scientistes et pharmaciens pour impacter la médecine personnalisée», a-t-il précisé.

Dans ce sens, Le professeur a souligné l’importance de former les médecins à ces nouvelles pratiques, en intégrant cette formation dans le cursus des futures générations de médecins.

Dans sa présentation, Mohammed Cherkaoui a défini plusieurs notions liées à la médecine 4.0 en donnant des exemples illustrant l’importance de l’intégration de technologies numériques avancées et d’innovations dans le secteur de la santé pour améliorer la prestation des soins, la précision des diagnostics et la gestion des maladies.

Dans ce sens, Cherkaoui a fait savoir que la médecine 4.0 s’appuie sur la génomique pour comprendre en profondeur les bases génétiques des maladies. La séquence d’ADN des patients est analysée pour identifier des variations génétiques qui influencent leur susceptibilité aux maladies et leur réponse aux traitements. Grâce à ces informations, les médecins peuvent proposer des traitements personnalisés, optimisant ainsi les résultats des patients.

Il a, par ailleurs, noté que la Médecine 4.0 intègre des modèles prédictifs pour anticiper l’apparition de maladies comme Alzheimer. En analysant les données de patients à risque, les professionnels de la santé peuvent intervenir précocement, recommander des changements de mode de vie et réduire les coûts de traitement à long terme.

L’avènement de l’ère du jumeau numérique humain est une évolution majeure de la médecine 4.0. «Avant une intervention chirurgicale complexe, un jumeau numérique peut être créé en utilisant des scans médicaux en 3D, des images radiologiques, et d’autres données pertinentes. Les chirurgiens peuvent ainsi planifier l’opération avec une précision inégalée, en simulant chaque étape de la procédure sur le jumeau numérique. Cela permet d’anticiper les complications, de minimiser les risques et d’optimiser les résultats chirurgicaux», a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que l’utilisation des jumeaux numériques va bien au-delà de la chirurgie. Les médecins peuvent également concevoir des plans de traitement personnalisés en se basant sur les caractéristiques uniques de chaque patient. En utilisant les données génétiques et médicales, ils peuvent prédire comment un patient spécifique réagira à un médicament ou à une thérapie en particulier. Cela ouvre la voie à des traitements plus ciblés, plus efficaces, et à une réduction significative des effets secondaires indésirables.