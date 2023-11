Samira Khamlichi, nouvelle présidente du Club des Femmes Administrateurs d’Entreprises au Maroc

Le Club des Femmes Administrateurs d’Entreprises au Maroc (CFA Maroc) a annoncé jeudi le renouvellement de ses instances dirigeantes et la nomination de Samira Khamlichi à sa présidence.

Samira Khamlichi apporte avec elle une expérience reconnue et un engagement fort en faveur de la promotion des femmes au sein des organes de gouvernance, a indiqué le Club dans un communiqué.

«La nomination de Mme Khamlichi apportera de nouvelles perspectives et opportunités pour le CFA Maroc», a souligné le Club qui estime que les nouvelles membres, fraîchement nommées au conseil d’administration, apporteront «un élan et une dynamique nouvelle à cette noble mission».

Citée par le communiqué, Mme Khamlichi a déclaré : «Notre club a la chance de compter parmi ses rangs des femmes compétentes et influentes ayant une empreinte significative dans le monde des affaires». Et d’ajouter qu’au sein de CFA Maroc, «nous comprenons l’importance d’une représentation équilibrée au sein des conseils d’administration et mettons à la disposition des entreprises un réseau diversifié de femmes hautement qualifiées et opérant dans plusieurs secteurs d’activité».

Avec la nomination de Mme Khamlichi, CFA Maroc continuera son engagement pour la promotion de la diversité et de l’inclusion dans les conseils d’administration et les organes de décision, selon le communiqué.

Le club s’efforcera toujours d’accompagner et de soutenir les femmes aspirant à des postes d’administrateurs. Il s’engage activement à intensifier ses efforts de sensibilisation auprès des entreprises et des institutions publiques et privées afin d’accroître la représentativité des femmes au sein des conseils d’administration, a ajouté la même source.

CFA Maroc, fondé en mars 2012, est une association marocaine dont la raison d’être est de développer une communauté influente de femmes leaders œuvrant pour une gouvernance performante, responsable et durable.