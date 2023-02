Salon Halieutis, vitrine internationale de l’économie bleue

Les produits de l’aquaculture et de l’industrie de transformation et valorisation sont les nouveautés du salon. Les avancées du secteur, comme la généralisation de la couverture sociale, les gilets de sauvetage nouvelle génération ou encore la digitalisation commerciale, ont été exposées.

L’écosystème des pêcheries maritimes est au cœur de l’actualité à Agadir. La sixième édition du salon Halieutis, qui a démarré ce mercredi, se poursuit jusqu’à ce dimanche 5 février. Le coup d’envoi a été donné le 1er février par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki. Tout ce que compte le secteur de la pêche est au rendez-vous de cette nouvelle édition du salon, qui s’étale sur 16.000 m² et draine 337 exposants en provenance de 49 pays.

Dans une déclaration en marge de l’évènement, le chef du gouvernement n’a pas manqué de rappeler que ce Salon constitue «une vitrine» des réalisations du secteur et des efforts déployés par les différents acteurs de la chaîne de valeur. «Le Salon contribue à la dynamique que connait le secteur de la pêche maritime, dont les exportations ont atteint plus 28 MMDH en 2022, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente», s’est félicité Aziz Akhannouch.

Maroc, hub international des filières de la mer

Cette rencontre d’envergure, qui fait son come-back après trois années d’arrêt forcé en raison de la crise sanitaire, renforce le positionnement du Maroc comme hub international des filières de la mer. La dimension internationale se décline aussi par l’universalité des problématiques qui sont abordées par ce meeting, une grand-messe qui draine des exposants et des visiteurs en provenance des quatre coins du monde et met en exergue les efforts entrepris dans le secteur. Les avancées en termes de valorisation des produits de la mer constituent une nouveauté pour les visiteurs, qui découvrent à travers les allées du grand chapiteau différentes niches de produits qui montrent le plein essor de la filière transformation et valorisation. Les produits des coopératives de la pêche sont aussi une curiosité du salon. Rappelons qu’un programme du département de la Pêche a permis de subventionner les projets de 78 coopératives à hauteur de 70% et la sixième édition est l’occasion d’exposer le résultat de ce développement et de ces investissements.

L’humain au cœur de la stratégie sectorielle

Cette sixième édition est aussi l’occasion pour exposer tout ce qui a été réalisé à travers la stratégie Halieutis autour de l’humain. Dans ce contexte, Zakia Driouich, secrétaire générale du département ministériel de la Pêche, a mis en exergue la généralisation de la couverture sociale ; «Nous avons mis toutes les réglementations nécessaires pour que tous les intervenants de la pêche puissent avoir la couverture sociale. Et aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que tous les marins des pêches artisanale, côtière, hauturière sont dotés de cette couverture sociale. Les mareyeurs et les armateurs le sont aussi aujourd’hui puisque le décret a été signé», a expliqué la responsable.

Autre nouveauté annoncée, le renforcement du dispositif sécuritaire pour le sauvetage des vies humaines en mer. Les 17.000 barques de la pêche artisanale ont été équipées de gilets de sauvetage hydrostatiques pour sécuriser les marins. «L’enveloppe budgétaire allouée à cette action financée par le département de la Pêche est de plus 50 MDH», a précisé Zakia Driouich.

Toujours sur le plan sécuritaire, le ministère travaille actuellement sur l’obligation de la mise en place de radeaux de sauvetage nouvelle génération à bord des navires. Les modèles en la matière sont exposés au salon.

Au niveau commercialisation, la nouveauté c’est le programme de digitalisation qui vient de commencer à Agadir et à Tanger. La démarche permet ainsi de sécuriser les opérations, a poursuivi la responsable.

Dans cette sixième édition, les produits de l’aquaculture, filière développée depuis 2019, sont aussi une belle nouveauté et un résultat de la stratégie Halieutis.

Quelles perspectives aujourd’hui pour le développement durable de l’écosystème des pêcheries ? Les ambitions à ce niveau sont de faire du Maroc un hub de valorisation et de transformation des produits de la pêche. La préservation de la ressource passe aussi par le développement de l’aquaculture.