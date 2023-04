Salaires : Les métiers qui rapportent gros en 2023

Certains métiers ont le vent en poupe, que ce soit au niveau des offres d’emploi qu’en termes de rémunération. Si globalement l’année dernière et le premier trimestre de 2023 connaissent un certain dynamisme, plusieurs secteurs qui affichent des taux de croissance supérieurs à la moyenne, comme l’aéronautique, les services, les banques, l’industrie, l’IT, ou encore les centres d’appel, sont en phase de recrutement. Par conséquent, les salaires peuvent être intéressants pour certains métiers/postes.

Selon le portail Rekrute, le secteur de l’informatique a affiché une croissance de 42% en 2022 en nombre de postes ouverts. Une croissance qui n’arrête pas d’augmenter d’année en année et qui répond cruellement à la pénurie des profils dont le secteur souffre. Et l’année 2023 ne déroge pas à la règle. Le secteur bancaire reste également sur une bonne dynamique et se classe en troisième position en triplant le pourcentage des postes ouverts en 2022 et devrait poursuivre son trend pour l’année en cours.

Qu’en est-il alors des métiers les mieux rémunérés pour cette année ? Pour Chantal Aounil, directrice du cabinet de recrutement Potential for Africa, «contrairement aux produits alimentaires, les salaires des profils les plus recherchés ne connaissent pas pour le moment d’inflation même s’ils restent élevés pour certains postes. Mais sans surprise, la fonction informatique se taille encore une fois la part du lion en représentant la majorité des fonctions les plus demandées et par conséquent les salaires y sont importants».

On retrouve notamment les emplois consacrés aux infrastructures et systèmes informatiques. Ce sont essentiellement des profils d’ingénieurs (réseaux et télécoms, système, infrastructures, qualité, méthode et informatique, production informatique, etc.). Le salaire annuel brut médian pour cette famille de métiers s’établit à 20.000DH. Plus on monte en compétences et en années d’expérience, plus le salaire prend plus de poids.

Le conseil peut également rapporter gros

Chez Rekrute, les profils attractifs restent les développeurs Software, les ingénieurs SAP, les consultants SI, les data engineers, les consultants en communication digitale, les ingénieurs télécoms et réseaux ou encore les chefs de projet MOA. Les prétentions salariales de certains de ces profils peuvent atteindre 40.000 DH net.

Autre métier en vogue, le conseil. Selon Zineb Salfouni, responsable recrutement au sein du cabinet Interface, «les consultants en organisation, stratégie ou finance sont bien rémunérés. Par exemple, un profil ayant deux à trois ans d’expérience peut toucher 25.000 à 30.000 DH et des primes allant jusqu’à 5 mois de salaire». Pour sa part, la famille de l’audit et contrôle de gestion reste attractive en termes de rémunération. Auditeur interne, analyste risque, contrôleur de gestion, etc. on les retrouve beaucoup dans les grandes entreprises et dans la plupart des secteurs d’activité. Le salaire mensuel brut médian pour cette famille de métiers s’établit à 20.000 DH.

La DG du cabinet Potential for Africa ajoute également que certains métiers de la vente sont bien lotis. Elle cite notamment ceux spécialisés dans le domaine de la prescription. «Sorte d’influenceur, le chargé de prescription a non seulement le rôle de planifier et développer l’ensemble des activités relatives à la prescription, mais aussi de promouvoir, auprès des prescripteurs, les produits et marques proposés par l’entreprise qui l’emploie», précise-t-elle. Son salaire, quant à lui, peut atteindre facilement les 22.000DH après quelques années d’expérience, voire dépasser les 30.000 DH après six ans d’expérience.

Forte progression des acheteurs

Globalement, les entreprises qui sont en phase de sortie de crise ou en train de l’être se disputent les profils qui ont une bonne réputation sur la place pour mieux aborder l’avenir. C’est valable aussi bien pour la fonction achats/supply chain. Aujourd’hui, les acheteurs sourceurs ont dépassé le stade opérationnel de la fonction allant jusqu’au développement des stratégies de sourcing adaptées qui prennent en considération plusieurs paramètres internes et externes de l’entreprise (ex. : notion de coût vs prix, benchmarking, veille concurrentielle, veille technologique…).

Cette évolution de la fonction a bien évidemment un impact sur le profil des acheteurs qui sont devenus des chefs de projet. Côté salaires, les responsables d’achats peuvent dépasser les 20.000 DH surtout dans les secteurs stratégiques comme les banques et assurances ou l’énergie.

Enfin, à noter qu’une forte différenciation s’opère entre les différents postes essentiellement drivés par la récurrence dans la performance et la capacité à s’adapter aux multiples challenges de l’entreprise. Comme l’ont souligné les spécialistes du recrutement, le variable reste un élément fort de différenciation et de motivation dans la structure du salaire.