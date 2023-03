Ryanair inaugure une nouvelle liaison aérienne entre Ouarzazate et Londres

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a inauguré mardi une nouvelle liaison aérienne entre Ouarzazate et Londres qui sera opérée à raison de deux vols hebdomadaires, dans le cadre de son programme d’été 2023.

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte aérienne, effectuée avec un avion de type Boeing 737 d’une capacité de 180 places, a atterri à l’aéroport de Ouarzazate en provenance de la capitale de la Grande Bretagne.

L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et les compagnies aériennes nationales et internationales pour élever le nombre de touristes étrangers visant le Maroc, promouvoir le secteur du tourisme et tirer profit de la position géographique stratégique dont jouit le Maroc.

L’ONMT avait annoncé en février un programme élargi qui concerne huit destinations touristiques marocaines, afin de les accompagner pour bien préparer la saison estivale.

Ainsi, l’ONMT a impulsé l’ouverture de 35 nouvelles lignes avec 10 compagnies aériennes au titre de la saison estivale 2023.