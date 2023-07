Royal Air Maroc : Le taux de satisfaction a atteint un «niveau positif» cette année

Le taux de satisfaction client à bord de Royal Air Maroc (RAM) a atteint un niveau positif au cours de cette année, a affirmé, lundi, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, précisant que le taux de respect des créneaux est d’environ 85%, selon une enquête de satisfaction client réalisée cette année.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, concernant la qualité des services de Royal Air Maroc, M. Abdeljalil a indiqué que la compagnie aérienne marocaine a brillamment décroché en 2022, pour la neuvième année d’affilée, le label 4 étoiles de Skytrax, ainsi que le Prix de la meilleure compagnie régionale africaine par la même institution.

Et d’ajouter que pour l’année 2023, la RAM propose une offre de 6,2 millions de sièges qui relie 90 destinations dans quatre continents, avec 2,3 millions de sièges répartis entre les destinations européennes (900 vols/semaine), reliant 11 aéroports marocains à 34 aéroports européens, ainsi que 500.000 sièges destinés au marché nord-américain, soit 9% de plus que l’été 2019.

M. Abdeljalil a également affirmé que la RAM travaille de manière continue sur l’amélioration de la qualité de ses services, soulignant que la compagnie a lancé, depuis 2016, un chantier structurant visant à améliorer la qualité du service client et qu’elle a rejoint, en 2020, OneWorld, l’une des plus prestigieuses alliances internationales de compagnies aériennes, lui permettant d’intégrer un réseau de plus de 600 millions de voyageurs.

Cette alliance offre plus de 1.500 destinations dans 120 pays et suit des critères spécifiques en matière de gestion, de service client et d’usage du numérique, a relevé le ministre.

La compagnie propose une large palette de services numériques parmi lesquels figurent son site web commercial, son application digitale pour améliorer l’expérience du voyageur et faciliter les ventes, ainsi qu’une large gamme de canaux de communication en faveur de ses clients, à travers son site web officiel, ses centres d’appel, ses agences commerciales et le réseau des agences de voyage.