RNI-Parti communiste chinois : Vers un renforcement de la coopération

Cette réunion reflète la volonté des deux parties d’approfondir les liens de communication et de contribuer au renforcement de «la forte amitié traditionnelle» unissant le Maroc et la Chine, a indiqué, à cette occasion, Hassan Benomar, député et membre du bureau politique du RNI.

Il a, dans ce sens, appelé à un partenariat renouvelé entre les deux formations politiques, en vue de consolider l’amitié historique, d’une part, et d’asseoir les bases d’un avenir radieux en faveur des militants et de l’ensemble des forces vives des deux pays, d’autre part. il a rappelé dans ce cadre, la visite historique du Roi Mohammed VI en Chine en 2016, qui a donné un nouvel élan aux relations bilatérales exceptionnelles.

«Nous œuvrons à renforcer la communication stratégique et l’échange intellectuel, d’expériences et d’expertises entre nos deux pays», a souligné, pour sa part, Yin Li, membre du bureau politique du comité central du PCC.

Yin Li a en outre exprimé ses sincères condoléances au Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains suite au séisme d’Al Haouz, saluant les efforts du Royaume ainsi que sa bonne gestion des effets de ce tremblement de terre.